दोन लहान मुलांसह विवाहितेची आत्महत्या; लेंगरे येथील घटना

विटा (सांगली) : लेंगरे (ता. खानापूर) येथे विवाहित महिलेने सहा वर्षांची चिमुरडी आणि एक वर्षाच्या लहान मुलासह विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. उजिता जोतिराम शिंदे (वय ३०), रिया जोतिराम शिंदे व केदारनाथ जोतिराम शिंदे अशी मृतांची नावे आहेत. याबाबत पोलिस पाटील पुष्पा बोबडे यांनी विटा पोलिसात फिर्याद दिली. (A woman with two small children has committed suicide in langare)

याबाबत पोलिसांनी सांगितले, की लेंगरे येथील जोतिराम शिंदे हे अमरावती येथे पोलिस दलात कार्यरत आहेत. त्यांची पत्नी उजिता काही दिवसांपूर्वी माहेर कलेढोण येथून लेंगरे येथे आल्या होत्या. शुक्रवारी सायंकाळी त्या मुलांसह घरातून बाहेर गेल्या होत्या. बराच वेळ झाल्यानंतर उजिता परत न आल्याने पती जोतिराम यांच्यासह घरातील लोकांनी शोधाशोध सुरू केली. रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास उजिता यांचा मृतदेह घरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या विहिरीत तरंगताना दिसून आला. याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली.

पोलिस निरीक्षक संतोष डोके, हवालदार अमोल पाटील, अक्षय माने यांच्यासह पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने उजिता यांचा विहिरीतून मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. मात्र, रात्रीच्या अंधारात मुलांचा तपास लागला नाही. शनिवारी सकाळी रिया आणि केदारनाथ यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. पती जोतिराम यांनी उजिता यांना अमरावती येथे नेण्यासाठी ई-पास काढला होता. मात्र तोपर्यंतच ही दुर्दैवी घटना घडली. शनिवारी दुपारी शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकले नाही.

