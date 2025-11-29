पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : आटपाडीला जिल्हा केंद्र बनवण्याचा व्यापक आराखडा जाहीर; प्रशस्त रस्ते व सार्वजनिक सुविधांची उभारणी वेगात

Aatpadi Development Vision : आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारार्थ मापटेमळा येथे आयोजित केलेल्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी अमोल मोरे, माजी उपसभापती भागवत माळी, नगराध्यक्ष उमेदवार रावसाहेब सागर, राजेश सातारकर, पंढरीनाथ नागणे, आप्पासाहेब माळी, बिरदेव खांडेकर, दत्तात्रय पाटील आदी उपस्थित होते.
Aatpadi Development Vision

Aatpadi Development Vision

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी : आटपाडीला जिल्ह्याचे केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने व्यापक आराखड्याची रचना बनवली आहे. राज्यात पहिल्या दहा नगरपंचायतींमध्ये आटपाडी नगरपंचायत विकास कामांत आणणार असल्याचा निर्धार जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांनी केला. 

Loading content, please wait...
Sangli
political
Paschim maharashtra
Ring Road
Development
district
aatpadi
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com