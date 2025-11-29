Sangli Politics : आटपाडीला जिल्हा केंद्र बनवण्याचा व्यापक आराखडा जाहीर; प्रशस्त रस्ते व सार्वजनिक सुविधांची उभारणी वेगात

आटपाडी : आटपाडीला जिल्ह्याचे केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने व्यापक आराखड्याची रचना बनवली आहे. राज्यात पहिल्या दहा नगरपंचायतींमध्ये आटपाडी नगरपंचायत विकास कामांत आणणार असल्याचा निर्धार जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांनी केला. .आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारार्थ मापटेमळा येथे आयोजित केलेल्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी अमोल मोरे, माजी उपसभापती भागवत माळी, नगराध्यक्ष उमेदवार रावसाहेब सागर, राजेश सातारकर, पंढरीनाथ नागणे, आप्पासाहेब माळी, बिरदेव खांडेकर, दत्तात्रय पाटील आदी उपस्थित होते..Sangli Politics : २० वर्षे मंत्रिपद, तरीही इस्लामपूरला विकास नाही; महायुती उमेदवारांसाठी सदाभाऊ खोतांचा जोरदार प्रचार.श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘सांगली जिल्ह्यात सांगलीनंतर सर्वाधिक क्षेत्रफळ आटपाडी नगरपंचायतीचे आहे. आटपाडी मापटेमळा आणि भिंगेवाडी एवढा मोठा पसारा कोणत्याही नगरपालिका, नगरपरिषदेला नाही. भविष्यात आटपाडीला जिल्ह्याचे केंद्र करण्याचे माझे ध्येय आहे. .त्यादृष्टीने जिल्हा उपरुग्णालय, नाट्यगृह, ८४ कोटींची सौरऊर्जावरची पाणी योजना यांसारखी कामे उभारली आहेत. शहराला जोडणारे चारही बाजूचे प्रशस्त मोठे रस्ते बनवलेत. भव्य पोलिस ठाणे, पंचायत समिती आणि बांधकाम विभागाच्या टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत.’’.Sangli Politics : “नेत्यांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका; तुमच्या मतांचा केवळ राजकारणासाठी वापर होतोय – जयंत पाटील”.ते म्हणाले, ‘‘नगरपंचायत इमारतीसाठी पंधरा कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून ‘व्हाईट हाऊस’सारखा त्याचा आराखडा बनवला आहे. शहराभवती प्रशस्त रिंग रोड, त्यानंतर ८० फूट, साठ फूट आणि सर्वांत लहान वीस फूट रस्त्याचा आराखडा बनवला आहे. .प्रशस्त क्रीडांगण, उद्यान, बाजार, भाजीपाला मार्केट, मच्छी मार्केट उभारण्याच्या दृष्टीने आराखडा बनवला आहे. येलो झोन, ग्रीन झोन बनवले आहे. माझ्या स्वतःच्या मालमत्तेवर सात ठिकाणी आरक्षण पडले आहे. काही मोठ्या लोकांच्या किरकोळ जागेवर आरक्षण पडले आहे. आरक्षण थोड्या जागेवर पडेल. मात्र त्यातून होणाऱ्या विकास कामांमुळे राहिलेल्या जागेचे पाच ते दहा पट मूल्य वाढणार आहे.’’.जुने विचार डोक्यातून काढून टाका. आटपाडी प्रशस्त मोठे शहर बनवू. मला आटपाडी नगरपंचायत राज्यात पहिल्या दहा मध्ये बनवायची आहे. त्यासाठी सत्ता देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, ‘‘झालेली कामे, सुरू असलेली आणि मंजूर असलेली कामे करण्याचे विरोधक भाषणातून आश्वासन देता आहेत. ते देत असलेली कामे कधीच मार्गी लागलेली आहेत. .याची त्यांना माहिती नाही.’’यावेळी नगराध्यक्ष पदाचे अपक्ष उमेदवार गुरुप्रसाद कवडे, रासपाचे जिल्हाध्यक्ष सत्यजित गलांडे यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.