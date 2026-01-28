पश्चिम महाराष्ट्र

Local Elections : अंधश्रद्धेच्या आधारावर राजकारण नको! करणी-जादूटोणाविरोधात पोलिस कारवाईची मागणी

Black Magic : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा प्रचार रंगात असताना काही ठिकाणी करणी, जादूटोणा आणि अंधश्रद्धेचा आधार घेतला जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. ही बाब केवळ बेकायदेशीरच नव्हे, तर पुरोगामी महाराष्ट्राच्या परंपरेला काळीमा फासणारी आहे.
MANS activists raise awareness against black magic during local election campaigns.

MANS activists raise awareness against black magic during local election campaigns.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इस्लामपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका निःपक्षपाती व्हाव्यात, लोकशाहीच्या या उत्सवास करणी, जादूटोणा अशा अंधश्रद्धांचा आधार घेतला जात आहे, ही निषेधार्ह बाब आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Paschim maharashtra
ZP
Islampur
panchayat samiti election
panchayat samiti
black magic
jilha parishad election news
Jilha Parishad

Related Stories

No stories found.