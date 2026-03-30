Political Statement : नशेखोरांविरोधात रस्त्यावर उतरणार; राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार इद्रिस नायकवडी यांचा इशारा

मिरज : ''सांगली, मिरज शहरासह जिल्हाभरात वाढत असलेल्या नशेखोरीविरोधात विधिमंडळात आवाज पोहोचला आहे. आमचीही अशीच भूमिका आहे. मिरज शहरात नशेखोरांकडून व्यावसायिकांवर वाढलेले हल्ले, शहरात वाढत असलेल्या नशेच्या बाजाराबाबत पोलिसांना अवगत केले आहे, तरीही कारवाई न झाल्यास या नशेखोरांविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहोत,'' असा इशारा आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी दिला..विधिमंडळ अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील सहभाग, मांडलेले प्रश्न, सुरू असलेला पाठपुरावा याबाबत त्यांनी माहिती दिली. .नायकवडी म्हणाले, ''मिरज शहरात नशा करून नागरिकांना त्रास देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. आतातर नशेत व्यावसायिकांना धमकावण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. सांगली, मिरजेसह जिल्ह्यातील नशेखोरीबाबत आमदारांनी विधिमंडळातही आवाज उठवला आहे. मी व्यक्तिशः वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना अवगत केले आहे..नशा करून गुन्हे करणाऱ्या आणि या पूर्ण साखळीवर कारवाईसाठी आग्रही आहे. नशेखोरीचे संपूर्ण जाळेच उद्ध्वस्त करणे आवश्यक आहे. नशेखोरीसाठी अडोसा असलेली ठिकाणे वापरात येत आहेत. त्याबद्दल महापालिकेकडूनही कारवाई होणे आवश्यक आहे तसेच पोलिसांकडून संबंधितांवर कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे, तरीही कारवाई झाली नाही तर स्वत: या प्रश्नी रस्त्यावर उतरणार आहे.''.''सांगलीला महापुराचा फटका नेहमीच बसतो. नदीकाठावर एक संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत विधान परिषदेत मुद्दा मांडला होता. त्यानुसार आता काम सुरू होणार आहे. सांगली, मिरज शहरातील वाढत्या वाहतुकीच्या प्रश्नावर या मार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याबाबतही पाठपुरावा करणार आहे. महानगरपालिका मुख्यालयाच्या प्रश्नावर पाठपुरावा सुरू केला आहे. ८० कोटी रुपये निधीची तरतूद झाली आहे..मिरज शहरातील विस्तारित भागातील ड्रेनेज योजनेच्या कामासाठी आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत,'' अशी माहिती नायकवडी यांनी दिली. ते म्हणाले, ''मिरज येथील शासकीय रुग्णालय गरीब रुग्णांचा आधार आहे. अधिक सुविधा देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. मोड्युलर ऑपरेशन थिएटरसह महागडे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना न परवडणारे उपचार या रुग्णालयात मिळावेत, यासाठीही साधनांची उपलब्धता करण्यासाठी आरोग्य विभागासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करून निधी मिळवला आहे. 'कॅथलॅब', कर्करोग उपचार युनिटसह इतरही सुविधा देण्यास प्राधान्य देणार आहे.''