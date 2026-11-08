Samruddhi Magdum Death : लेकीच्या जन्माचा आनंद क्षणात विरला! आठ महिन्यांच्या गर्भवतीचा प्रसूतीवेळी अतिरक्तस्रावामुळे दुर्दैवी मृत्यू, मगदूम कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर

आडी (जि. बेळगाव) : घरात नव्या पाहुण्याचे आगमन होणार, चिमुकल्या पावलांनी संसार फुलणार, या आनंदात असलेल्या मगदूम कुटुंबावर नियतीने घाला घातला. आठ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या समृद्धी अमर मगदूम (रा. आडी, ता. निपाणी) यांचा प्रसूतीदरम्यान झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे मृत्यू (Samruddhi Magdum Death) झाला. सोमवारी रात्री त्यांनी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. मात्र, जन्मानंतर काही तासांतच आईची प्राणज्योत मालवली. बुधवारी सकाळी घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे लेकीच्या जन्माचा आनंद क्षणात विरल्याने आडी गावावर शोककळा पसरली आहे..सुळगावमधील समृद्धी यांचा विवाह दीड वर्षापूर्वी आडी येथील अमर मगदूम यांच्याशी झाला होता. अमर हे कागलमधील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत खासगी कंपनीत नोकरीस आहेत. विवाहानंतर मगदूम कुटुंबात नव्या सदस्याच्या आगमनाची उत्सुकता होती. त्यांच्याकडून बाळाच्या स्वागताची तयारी सुरू असतानाच ही दुर्दैवी घटना घडली..सोमवारी रात्री जेवणानंतर समृद्धी शतपावली करताना अचानक पोटात दुखू लागले. त्यामुळे तातडीने निपाणी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तपासणीनंतर आठ महिन्यांतच मुदतपूर्व प्रसूती करणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. त्यानुसार सोमवारी रात्री शस्त्रक्रियेद्वारे समृद्धी यांनी गोंडस मुलीला जन्म दिला. बाळाच्या जन्माने कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळाला..Who Is Suraj Gurav? : साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकपदी सूरज गुरव; डॉ. वैशाली कडूकर यांची पुण्यात बदली, महापौर निवडीवेळी मुश्रीफांसोबत झालेला गुरव यांचा वाद.मात्र, प्रसूतीदरम्यान झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे समृद्धी यांची प्रकृती चिंताजनक बनली. त्यांची प्रकृती सुधारण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रयत्न केले. पुढील उपचारांसाठी त्यांना तातडीने कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात हलविले. मात्र, अतिरक्तस्रावामुळे रक्तदाब कमी झाल्याने त्यांच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. अखेर बुधवारी सकाळी उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. समृद्धी यांच्या मागे पती, नवजात मुलगी, सासू, सासरे, दीर, भावजय असा परिवार आहे..मातृछत्र हरपल्याने मन हेलावलेएकीकडे घरात नवजात कन्येच्या आगमनाचा आनंद असतानाच दुसरीकडे आईच्या निधनाची बातमी समजताच कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. ज्या आईच्या कुशीत चिमुकलीने विसावयाचे होते, त्या आईची माया अनुभवण्यापूर्वीच तिचे छत्र हरपले. घरात पाळणा हलला, पण त्याच घरातील आनंदाचे रूपांतर क्षणात दुःखात झाले. या घटनेने मगदूम कुटुंबीयांसह नातेवाईक, ग्रामस्थातून हळहळ व्यक्त होत आहे. एका नव्या जिवाच्या आगमनासोबतच एका आईची जीवनयात्रा संपल्याने प्रत्येकाचे मन हेलावून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.