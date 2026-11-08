पश्चिम महाराष्ट्र

Samruddhi Magdum Death : लेकीच्या जन्माचा आनंद क्षणात विरला! आठ महिन्यांच्या गर्भवतीचा प्रसूतीवेळी अतिरक्तस्रावामुळे दुर्दैवी मृत्यू, मगदूम कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर

Eight-Month Pregnant Woman Dies After Premature Delivery in Nipani : आडी येथील आठ महिन्यांची गर्भवती समृद्धी मगदूम यांनी मुदतपूर्व प्रसूतीत मुलीला जन्म दिला. मात्र, अतिरक्तस्रावामुळे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेने गावावर शोककळा पसरली.
Aadi Woman Samruddhi Magdum Dies

Aadi Woman Samruddhi Magdum Dies

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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आडी (जि. बेळगाव) : घरात नव्या पाहुण्याचे आगमन होणार, चिमुकल्या पावलांनी संसार फुलणार, या आनंदात असलेल्या मगदूम कुटुंबावर नियतीने घाला घातला. आठ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या समृद्धी अमर मगदूम (रा. आडी, ता. निपाणी) यांचा प्रसूतीदरम्यान झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे मृत्यू (Samruddhi Magdum Death) झाला. सोमवारी रात्री त्यांनी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. मात्र, जन्मानंतर काही तासांतच आईची प्राणज्योत मालवली. बुधवारी सकाळी घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे लेकीच्या जन्माचा आनंद क्षणात विरल्याने आडी गावावर शोककळा पसरली आहे.

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