'ई सकाळ'ची बातमी पाहाताच 'त्या' कुटुंबांना मिळाला फेसबुक मंडळींचा मदतीचा हात...

सांगली - येडे मच्छिंद्र ता.वाळवा येथील तांबे कुटूंबियांना वैराग ता.बार्शी जि.सोलापूर सचिन आतकरे व #wewillhelp या उपक्रमात सहभागी असणारे त्यांचे फेसबुक मित्र यांच्यामार्फत सात हजार रुपयाची मदत करण्यात आली. दैनिक सकाळने येडे मच्छिंद्र येथील सदाशिव व लक्ष्मीबाई तांबे यांची तीन अंध मुलींना घेऊन त्यांची सुरू असलेली धडपड मांडली.काही दिवसा पुर्वी आगीत त्यांच छप्परवजा घर खाक झालं अन् त्यांची परवड सुरु झाली. सध्या हे कुटुंब तात्पुरते पत्र्याचे शेड करून शेतकरी रवींद्र कुलकर्णी यांच्या जागेत राहत आहे. त्यांच्यापुढे अनंत अडचणी, दोघांच्या शेतमजुरीचाच कुटुंबाला आधार, त्याचबरोबर मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलत नाही. तरीही या दाम्पत्याची 'पाठीवरती हात ठेवून नुसतं लढ म्हणा' या न्यायाने लढाई सुरू आहे. ही होती बातमी - छप्पर जळालं... तीन अंध मुलं कशी तरी वाचली... पण जमवलेला संसार मात्र खाक झाला... सकाळने या कुटुंबाची व्यथा मांडली त्यावेळी अनेकांची मने हेलावली. 'ई सकाळ' वर प्रसिद्ध झालेली बातमी कोसो दूर असणारे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन आतकरे व व्याख्याते विशाल गरड यांच्या पर्यंत पोहचली. ही बातमी पाहाताच त्यांनी सकाळ मार्फत त्या कुटुंबाशी संपर्क साधुन मदत देण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यांच्यासह #wewillhelp या त्यांच्या सामाजिक उपक्रमाखाली फेसबुक मित्रांनी त्या कुटुंबाच्या रोजच्या गरजा तसेच कपडे यासाठी रोख सात हजार रुपयांची रक्कम पाठवून दिली. सकाळचे बातमीदार शामराव गावडे यांनी ही रक्कम त्या कुटुंबाकडे सुपूर्द केली.या मदतीबद्दल त्या कुटूंबाने सचिन आतकरे आणि त्यांच्या #wewillhelp या उपक्रमात सहभागी असणारे सर्वांचे आभार मानले.या वेळी दिव्यांग संघटनेचे नागराज चांदकोटी उपस्थित होते. #wewillhelp ने केलेली मदत पाहून आणखी काही लोकांनी मदत देण्याबद्दल सकारात्मकता दाखवली आहे. 'ई' सकाळचे वृत्त पाहून #wewillhelp ची दूसरी मदत गेल्या आठवड्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील उत्तूर येथील गरीब कुटुंबाच्या घराचे छप्पर वादळात उडून गेल्याने या उघड्यावर आलेल्या कुटुंबाची व्यथा सकाळने मांडली होती. ही बातमी वाचून सकाळशी संपर्क करत सचिन आतकरे यांनी पाच हजार रुपये त्यांच्या घर दुरुस्तीसाठी मदत पाठवली होती आणि सांगली जिल्ह्यातील हे 'ई सकाळचे' वृत्त पाहताच ते व त्यांची टिम मदतीला आली. 'सकाळने' आमची मांडलेली व्यथा पाहून आम्हाला मदत मिळाली, आम्ही भारावून गेलो.सकाळचे व मदत पाठवणारे सचिन दादा व त्यांचे मित्रांचे आम्ही आभारी आहोत. संगीता तांबे - अंध विद्यार्थिनी येडे मच्छिंद्र कोरोनाच्या काळात आम्ही फेसबुक मित्रानी #WeWillWin हि मोहीम सुरु केली. #wewillhelp या मोहिमे अंतर्गत पैशे जमा केले. त्यातून हातावर पोट असलेले, विस्थापित, आजारी, निराधार लोक यांना आम्ही मदत पोहचवतोय. 'ई' सकाळची बातमी आमच्या पर्यत पोहचल्याने उत्तूर येथील घराला छप्पर बसवायला व सांगली येथील अंध कुटुंबाला शिक्षण, रेशन आणि इतर खर्चासाठी मदत केली. सचिन आतकरे - सामाजिक कार्यकर्ते

