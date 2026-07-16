Afzal Khan Statue Pratapgad Fort : 'अफजल खान वधाचं शिल्प तयार, मग प्रतापगडावर बसवण्यास दिरंगाई का?' माजी आमदार नितीन शिंदेंचा थेट सवाल

सांगली : ‘‘अफजल खान वधाचे शिल्प तयार आहे. ते अद्याप प्रतापगडाच्या पायथ्याशी बसवलेले नाही. हे शिल्प बसवण्यास एवढी दिरंगाई का? शिल्प बसवण्यास कोणत्या अडचणीत (Nitin Shinde demand for Afzal Khan statue) आहे,’’ असा सवाल करत माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी हे शिल्प तातडीने बसवावे, अशी मागणी केली..प्रतापगड किल्ले विकास प्राधिकरणाची बैठक खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली व पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीमध्ये झाली. यावेळी प्रतापगडाच्या विकासासंदर्भात विविध विषयांवर चर्चा झाली. प्रतापगड किल्ले विकास प्राधिकरणाचे सदस्य माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी अफजल खान वधाचे शिल्प तयार असून ते लवकर बसवावे, अशी मागणी केली..Ladki Bahin Yojana Raigad Women : 'लाडकी बहीण' योजनेतून तब्बल 50 हजार महिलांची नावं वगळली; 'ही' आहेत महत्त्वाची कारणं, यादीत तुमचं तर नाव नाही ना?.प्रतापगडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शौर्याचा इतिहास भित्तिचित्र स्वरुपात तयार करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच वीर जीवा महाले यांचे स्मारक प्रतापगडाच्या पायथ्याशी उभारण्याचा निर्णय मंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतल्याबद्दल त्यांचा ‘हिंदू एकता आंदोलन’चे प्रदेशाध्यक्ष शिंदे यांनी सत्कार केला..बैठकीला सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मंत्री मकरंद पाटील, मिलिंद एकबोटे, काका धुमाळ, विजय नायडू, अमोल जाधव, पंकज चव्हाण, अनिरुद्ध कुंभार, भूषण गुरव, चेतन भोसले आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.