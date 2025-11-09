Sangli: नित्य अभिवादनाने 'राजमाते'ची त्रिशताब्दी जयंती; महाराष्टात पहिला उपक्रम सांगलीत, चरित्र पारायनाने होणार विचारांचा जागर

कर्तुतत्वान, धाडसी, दानशूर व धर्मपरायण महाराणी म्हणून अहिल्यादेवी होळकर यांचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. धाडस, दूरदृष्टी, त्यागी वृत्ती या गुणांच्या आधारे त्यांनी राजसत्तेचे आदर्श नेतृत्व केले. त्यांच्या 300 व्या जयंतीचे औचित्य साधत सांगलीत एक आगळा वेगळा उपक्रम सुरु आहे..अभयनगर येथील श्री साई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेतर्फे त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त 365 दिवस रोज अभिवादन करण्याचा उपक्रम अखंड सुरु आहे. जसे शिवरायांना राजधानी रायगडावर रोज अभिवादन केले जाते, त्याच धर्तीवर सुरु केलेला हा उपक्रम महाराष्ट्रात एकमेव ठरला आहे..Nashik Illegal Constructions : 'आधी आमच्या अंगावर बुलडोझर चालवा, मग घरावर!' त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावर शेतकऱ्यांचा तीव्र आक्रोश.अहिल्यादेवीच्या कार्याची उजळणी व्हावी, त्याकाळी त्यांनी गाजवलेल्या कर्तृत्वावाची प्रेरणा नव्या पिढीला मिळावी, या हेतूने सुरु केलेल्या या उपक्रमाचे 160 दिवस झाले आहेत. 31 मे रोजी या उपक्रमाचा प्रारंभ झाला. आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्ष जयश्री पाटील यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते सुरुवात झाली. .रोज सकाळी 9.30 वाजता अभयनगर येथील अष्टेकर प्लॉटमध्ये अहिल्यादेवीच्या अर्ध पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले जाते. त्यांच्या जीवन कार्याविषयी थोडक्यात माहिती देण्यात येते. प्रशासकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, क्रीडा क्षेत्रतील मान्यवरांना निमंत्रित केले जाते. .या 32 गुंठे जागेवर महापालिकेने अहिल्यादेवीच्या नावाने महिला विकास भवन प्रस्तावित केले आहे. अहिल्यादेवी यांच्याप्रमाणेच महिलांत धैर्य, साहस, धाडस यासह निष्पक्ष, निरलस भावनेने कारभार करण्याची उर्मी यावी, यासाठी अनेक उपक्रम होणार आहेत. पती निधनानंतर तब्ब्ल अठ्ठावीस वषे एकहाती त्यानी राज्य कारभाराचा गाडा सैन्याच्या सहकायाने चालवला. चाणाक्ष, तल्लख आणि कुशाग्र बुद्धीच्या अहिल्याबाईंनी सती न जाता सासरे मल्हारराव होळकर यांच्या सल्ल्याने सत्तेची सूत्रे सांभाळली..अयोध्या, नाशिक, द्वारका, पुष्कर, जेजुरी, पंढरपूर, ऋषिकेश, गया, उदयपूर आणि चौंडी येथे मंदिरे बांधली. यासह सोरटी सोमनाथ, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, औंढा नागनाथ, काशी विश्वेश्वर, विष्णुपद, महाकालेश्वर आदी मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला. वाराणसी, प्रयाग, पुणतांबे, चौंडी, नाशिक, जांब, त्र्यंबकेश्वर येथे नदीला विस्तीर्ण घाट बांधले आणि गोकर्ण महाबळेश्वर, उज्जैन, रामेश्वर, भीमाशंकर आदी ठिकाणी अन्नछत्रे उघडली. चारधामांच्या ठिकाणी घाट, बाग, मंदिरे, बाग, कुंडे, धर्मशाळा बांधून यात्रेकरूंची सोय केली, हा इतिहास सांगून त्यातून शिकावे असा आशावाद बाळगला जातो..यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष सचिन खांडेकर, भारत दुधाळ, अजय गडदे, श्रीराम आलंकुटे, प्रेम खांडेकर, बापू गडदे यांच्यासह प्रियांका बंडगर, विजया म्हैसकर, नंदा खांडेकर, यशोदा मासाळ या नारी शक्तीनेही उपक्रमात सातत्य राखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत..Yearly Horoscope: हे वर्ष तुम्हाला कसे जाणार..? नशिबाची दारं उघडणार की आणखी प्रतिक्षा..?.साई सेवाभावी संस्थेतर्फे व्यसन मुक्ती, महिला सबलीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रबोधन, व्यवसाय मार्गदर्शन असे अनेक उपक्रम सुरु आहेत. अहिल्यादेवीच्या जयंतीचे त्रिशताब्दी वर्ष या उपक्रमाणे साजरे करून त्यांच्या विचाराचा जागर करावा, अशी संकल्पना समोर आली. रोज एक दाम्पत्य यासाठी बोलावलं जाते. अगदी सफाई कर्मचाऱ्यांनाही हा मान दिला आहे. सर्वसमावेशक अशा या उपक्रमातून 'नवा मार्ग, नवी दृष्टी मिळत आहे. लवकरच चरित्र पारायणही सुरु करणार आहोत.- सचिन खांडेकर, उपक्रमाचे प्रवर्तक, अभयनगर, सांगली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.