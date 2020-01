नगर मनपा शोधतेय भंगार वाहने, कशासाठी? 

नगर ः शहरातील रस्त्याच्या कडेला बंद अवस्थेतील भंगार वाहनांचे सर्वेक्षण महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. हे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल. त्यानंतर आढळून आलेल्या वाहनांसंदर्भात नोटीस काढून महापालिका, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व शहर वाहतूक शाखा त्या वाहनांची जप्ती व लिलावाची कारवाई करेल, अशी माहिती महापालिकेतील प्रभारी शहर अभियंता सुरेश इथापे यांनी दिली. हेही वाचा - इंदोरीकर महाराजांना आलीय राजकारणाची ऑफर, पण दिलीय कुणी? कारवाईचा बडगा

नगर शहरात स्वच्छता सर्वेक्षण अभियानांतर्गत स्वच्छतेचे काम वेगात सुरू आहे. रस्त्यात वाहतुकीला अडथळा ठरणारी भंगार वाहने स्वच्छता अभियानातही अडथळा ठरत आहेत. वर्षानुवर्षे ही वाहने रस्त्यावर पडून आहेत. अशा वाहनांवरच महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी महापालिकेने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व पोलिसांच्या शहर वाहतूक शाखेची मदत घेऊन ही वाहने काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुशोभिकरणात अडथळा

शहरातील गॅरेजजवळ अशी वाहने मोठ्या प्रमाणात आहेत. ही वाहने शहराच्या सुशोभीकरणात अडथळा ठरत असल्याने महापालिकेने ही कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. यात वाहनांचे क्रमांक व इतर माहिती जमा करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण दोन दिवसांत पूर्ण झाल्यावर ही माहिती नोटिसीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर या वाहनांची जप्ती व लिलावाची कारवाई होणार आहे. या कारवाईसाठी टोइंग मशिन नसल्याने महापालिकेला क्रेन भाड्याने घ्यावी लागणार आहे. शिवाय ही वाहने जप्त केल्यास ती ठेवण्यासाठी महापालिकेकडे जागा उपलब्ध नाही. ही वाहने ठेवण्यासाठीच्या जागेचा शोध सध्या सुरू आहे. 85 वाहने आढळली

अतिक्रमण निर्मूलन विभागातील कर्मचारी शंकर औटी व रिझवान शेख शहरात हे सर्वेक्षण करत आहेत. त्यांना 85 वाहने आढळून आली आहेत. उर्वरित सर्वेक्षण दोन दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.



