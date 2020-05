नगरकरांना आहे इतक्या इमारतींचा धोका

नगर : महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने आजपासून शहरातील नालेसफाईच्या कामास सुरवात केल्याची माहिती शहर अभियंता सुरेश इथापे यांनी दिली. शहरातील रस्त्यांच्या पॅचिंगचे काम सुरू आहे. हे काम मेअखेर संपण्याची शक्‍यता आहे. तसेच, नगर-कल्याण रस्त्यावर भुयारी गटाराचे काम सुरू असून, ते दोन आठवड्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शहरात 21 छोटे-मोठे ओढे-नाले आहेत. त्यांतील झाडे-झुडपे, गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. उद्यापासून (शुक्रवार) पाच पोकलेनच्या साहाय्याने नालेसफाईचे काम सुरू होईल. नगर-औरंगाबाद रस्त्यावरील सनी पॅलेसमागील सूर्यानगर येथील नाल्याच्या कामास एका पोकलेनद्वारे आज प्रारंभ झाला. महापालिका आयुक्त श्रीकांत मायकलवार व अभियंता इथापे यांनी त्याची पाहणी केली. हा नाला निर्मलनगर, कादंबरीनगरमधून पुढे सीना नदीला मिळतो. सावेडी उपनगरातील हा सर्वांत मोठा नाला आहे. शहरात नालेसफाईचे काम महिनाभर चालणार आहे. हेही वाचा - अॉनलाईन सभेला नेटवर्कचा अडथळा उद्यान विभागाला रस्त्यालगतच्या झाडांच्या सर्वेक्षणाचा आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. रस्त्यांवर आलेल्या फांद्या, धोकादायक झाडे काढण्यास सांगितले आहे, तसेच महावितरणला विद्युततारांवरील फांद्या काढणे, खराब तारा बदलणे, रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला महापालिकेने पत्र लिहून, रस्त्याच्या कडेला सांडपाणी वाहण्याची सोय करण्यास कळविले आहे. धोकादायक 21 इमारती पाडण्याचा आदेश

पावसाळ्यापूर्वी शहरातील धोकादायक इमारतमालकांना महापालिका प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. शहरात धोकादायक 21 इमारती असून, त्या पाडण्याचा आदेश दिला आहे. पावसाळ्यात इमारत पडून काही दुर्घटना झाल्यास त्यास मालक जबाबदार असेल. शिवाय, शहरातील धोकादायक 122 इमारतींसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.

