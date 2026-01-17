Ajit Pawar Election : शिंदेंच्या दोन शिलेदरांनी बिघडवलं अजितदादांचं गणित, राष्ट्रवादीची बार्गेनिंग पावर घटली; सत्तेपासून दूरच?

सांगली : ऐनवेळी पक्षांतरे घडवत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका निवडणुकीत १६ जागा जिंकत उत्साहवर्धक यश मिळवले. शिंदे शिवसेनेने दोन जागा जिंकल्याने राष्ट्रवादीची ‘बार्गेनिग पॉवर’ घटली आहे. त्यामुळे ‘आम्हीच ‘किंगमेकर’ असू,’ हा त्यांचा दावा यशापासून आणि सत्तेपासूनही दूर राहिला आहे..या निवडणुकीत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने ३३ जागा लढविल्या. यातील १६ जागांवर त्यांचे नगरसेवक विजयी झाले. पक्षाला आणखी किमान आठ जागांवर विजय अपेक्षित होता. अपेक्षित नसले तरी समाधानकारक यश मिळाल्याचे म्हणता येईल. .Sangli Election : मातब्बरांना धक्का, नवख्यांचा उदय; सांगली महापालिका निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलली.महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन माजी महापौर आणि माजी चौदा नगरसेवकांचा प्रवेश घडवून आणल्यानंतर पक्षात जान आली. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षापेक्षा कितीतरी पटीने मिळालेले यश चांगले आहे. सांगलीत महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने राष्ट्रवादी अजित पवार गटाशी जागावाटपाबाबत चर्चाच केली नाही..पक्षाने महायुतीकडे सातत्याने ३५ जागांची मागणी केली. भाजपने चर्चेची केवळ औपचारिकता सांभाळली. ते लक्षात आल्यानेच शहर-जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांना दूर ठेवत महाविकास आघाडीशी अलिखित समझोता करून निवडणूक लढवली. .Sangli Election Voting : मतदान केंद्र बदल, संथगती आणि शेवटच्या टप्प्यातील धावपळ; शहरातील मतदानाचा थेट आढावा.ही व्यूहरचना यशस्वी ठरली, असे म्हणता येईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगलीच्या विकासासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बारामती शहराच्या धर्तीवर विकासाचा शब्द दिला. याचमुळे मतदार पक्षाच्या पाठीशी राहतील, अशी अपेक्षा होती..पक्षाला शाहू- फुले-आंबेडकरी विचारांचाही फायदा होईल, असा कयास होता. त्याचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो. आम्ही सत्तास्थापनेत ‘किंगमेकर’ असू हा केलेला दावा मात्र सत्यात आला नाही..जयंत’नीतीराष्ट्रवादीतील नाराज भाजपमध्ये जाण्याऐवजी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत जातील, अशी व्यूहरचना कामी आली. यामागे जयंत पाटील यांनी दोन पावले मागे येत केलेली खेळी महत्त्वाची ठरली. काँग्रेस आघाडीने २२ जागांवर केलेली छुपी महत्त्वाची ठरली. .यापैकी प्रभागनिहाय राष्ट्रवादीने जिंकलेल्या जागा अशा ः २-१ ३-२ . ५-२. ६-२, ८-१, १७-३, १८-२, २०-३ अशा एकूण १६ जागा जिंकल्या. त्यातील ५ जागा काँग्रेस आघाडीविरोधात तर अकरा जागांवर पराभवाचा धक्का देत जिंकल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.