Ajit Pawar Election : शिंदेंच्या दोन शिलेदरांनी बिघडवलं अजितदादांचं गणित, राष्ट्रवादीची बार्गेनिंग पावर घटली; सत्तेपासून दूरच?

Ajit Pawar NCP’s Performance : शिंदे शिवसेनेच्या प्रवेशामुळे राष्ट्रवादीची बार्गेनिंग पॉवर घटली, ‘किंगमेकर’चा दावा गाजला, पण सत्ता हातातून निसटली १६ जागांच्या विजयावर राष्ट्रवादीसाठी समाधानकारक निकाल
Ajit Pawar addresses party workers after NCP’s performance in Sangli municipal polls.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : ऐनवेळी पक्षांतरे घडवत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका निवडणुकीत १६ जागा जिंकत उत्साहवर्धक यश मिळवले. शिंदे शिवसेनेने दोन जागा जिंकल्याने राष्ट्रवादीची ‘बार्गेनिग पॉवर’ घटली आहे. त्यामुळे ‘आम्हीच ‘किंगमेकर’ असू,’ हा त्यांचा दावा यशापासून आणि सत्तेपासूनही दूर राहिला आहे.

