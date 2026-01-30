पश्चिम महाराष्ट्र

Election Campaign : निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीला अचानक ब्रेक; महाराष्ट्र राजकारण हादरले

ZP and Panchayat Elections : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवणाऱ्या दुर्दैवी घटनेनंतर संपूर्ण निवडणूक वातावरणावर शोककळा पसरली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात मृत्यू झाल्याच्या बातमीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून प्रचाराची गती अचानक मंदावली आहे.
Political workers gather silently after the tragic news impacting campaign activities.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : प्रचाराला यंत्रणा रवाना होणार होती, कार्यकर्ते जमले होते, तोच अत्यंत दुःखद बातमी येऊन धडकली. अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झालाय, दादा गेले... त्या क्षणापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार थंड झाला, शांत झाला. संबंध यंत्रणेवर शोककळा आहे.

Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Campaign
political parties
Political Accountability
Political satire

