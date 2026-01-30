Election Campaign : निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीला अचानक ब्रेक; महाराष्ट्र राजकारण हादरले

सांगली : प्रचाराला यंत्रणा रवाना होणार होती, कार्यकर्ते जमले होते, तोच अत्यंत दुःखद बातमी येऊन धडकली. अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झालाय, दादा गेले... त्या क्षणापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार थंड झाला, शांत झाला. संबंध यंत्रणेवर शोककळा आहे. .काय बोलावं, काय सांगावं, कसं सांगावं... कार्यकर्त्यांकडे शब्द नाहीत. दादांच्या पक्षातील नेते, उमेदवारांना तर धक्क्यातून सावरताना कठीण जातंय. भाजप, काँग्रेस, शिवसेना सारेच सुन्न आहेत. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने झेडपी, पंचायत समित्यांसाठीचे मतदान दोन दिवस वाढल्यामुळे कालावधी अधिक मिळणार आहे..Ajit Pawar Funeral News Updates : अजित पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पूर्ण, अश्रूंनी व जड अंतःकरणाने अखेरचा निरोप.जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज संपत आहे. तीन वर्षांनंतर निवडणुका होत आहेत. ग्रामीण भागात फार मोठा जोश दिसत होता. उमेदवार ठरले, स्पर्धा झाली. बंड झाले, ईर्ष्या झाली. उमेदवार पळवले गेले. .आता प्रचाराचे रण तापणार असे चित्र होते. प्रचाराचा नारळ काही ठिकाणी फुटला होता, काही ठिकाणी बाकी होता. तोवर राजकारणावर शोककळा पसरली. अजितदादा गेल्याच्या बातमीवर अजूनही विश्वास ठेवणे कठीण जात असल्याची भावना लोक व्यक्त करत आहेत..Ajit Pawar Death: आता ‘दादा’ कुणाला म्हणायचं? अजित पवारांची संपूर्ण कारकीर्द… राजकीय प्रवासाचा थोडक्यात आढावा.आता निवडणूक रणधुमाळीला ‘ब्रेक’ लागला आहे. प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी ही घटना घडल्याने सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि कार्यकर्ते दोन दिवस संभ्रमात दिसले. प्रचारात टीका टिप्पणी टाळून या निवडणुकीत प्रथमच प्रचाराची पारंपरिक पद्धत बदलून संयत, शांत प्रचार सुरू आहे. .फार कुठे ध्वनीक्षेपक नाहीत किंवा सभा, बैठका नाहीत. उमेदवार फिरताहेत, पत्रक वाटताहेत. आता कोपरा सभा, पत्रकांचे वितरण, पक्षांचे जाहीरनामे आणि विकास अजेंडे बैठकीत मांडणे, असाच प्रयत्न राहील, असे दिसते. .प्रचारासाठी मिळालेल्या सात दिवसांपैकी दोन दिवस सारेच शोकसागरात बुडाले होते. आता शुक्रवारपासून प्रचाराला थोडा वेग येईल. अनेक नेते बारामतीत होते. तेही परत येऊन कामाला लागतील. कोणताच पक्ष यावेळी आक्रमक प्रचाराच्या मूडमध्ये दिसेना झाला आहे. दिशा बदलणार..प्रचाराची दिशा, गती आणि स्वरूप अचानक बदलल्याने यंदाची जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरणार आहे. राजकीय समीकरणांइतकेच प्रचारातील संवेदनशीलता आणि संयम यावर या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. खऱ्या अर्थांने कसलेले राजकीय पैलवान कोण? हे या निवडणुकीत स्पष्ट होईल..आता प्रचारासाठी सहा दिवसउमेदवारांना प्रचारासाठी केवळ चार दिवस मिळणार होते. मतदान दोन दिवसांनी पुढे गेल्यामुळे ३१ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी या कालावधीतील सहा दिवस प्रचारासाठी मिळणार आहेत. यामुळे उमेदवारांचे प्रचारासाठीचे वाया गेलेल्या दोन दिवसाची भरपाई होणार आहे. त्यामुळे काहीसा संथ वाटणारा प्रचारात रंगत येण्यास मदत होणार आहे. .कोपरा सभा आणि मतदारांच्या थेट भेटींसह मोठ्या सभाही शक्य आहेत. अजितदादांच्या जाण्याने आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय टीकाटिप्पणी टाळूनत प्रचार करावा लागणार आहे. काही मतदारसंघात पक्षांच्या उमेदवार किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून जेवणावळी किंवा अनौपचारिक भेटीगाठी सुरू राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.