पश्चिम महाराष्ट्र
Sangli Tribute : श्रद्धेची अनोखी अभिव्यक्ती; चिंचोलीच्या कलाकाराने पिंपळाच्या पानावर रेखाटले अजितदादांचे व्यक्तीचित्र
Peepal Leaf : कलेला भावना असतात, आणि भावना व्यक्त करण्यासाठी कलाकार अनेकदा अनोख्या मार्गांचा वापर करतात. चिंचोली येथील कलाकार अशोक जाधव यांनी पिंपळाच्या नाजूक पानावर अजितदादांची छबी रेखाटत आपल्या आदरभावनेची भावूक अभिव्यक्ती केली आहे.
कोकरूड : राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या निधनाने राज्यावर शोककळा पसरली आहे. सर्वसामान्य जनतेतून हळहळ व्यक्त होत आहे. चिंचोली (ता. शिराळा) येथील कलाकार अशोक जाधव यांनी अनोख्या कलेतून ‘दादां’ना पिंपळाच्या पानावर ‘दादां’ची छबी उमटवून मानवंदना दिली.