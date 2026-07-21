Almatti Dam Flood Management : आलमट्टी-हिप्परगीच्या व्यवस्थापनात मोठी निष्काळजी? कर्नाटकच्या मनमानीमुळे सांगली-कोल्हापूरवर पुन्हा महापुराची टांगती तलवार?

सांगली : ‘आलमट्टी धरणाची पाणी पातळी ५१८.६० मीटर, आणि हिप्परगी बॅरेजची पातळी ५१६ मीटरच ठेवा. केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा. आतापर्यंत महापूर मानवी चुकांमुळे आहेत. आता पुन्हा त्याच चुका (Almatti Dam flood management guidelines) नकोत, ’ असा इशारा सेवानिवृत्त जलसंपदा अधिकारी प्रभाकर केंगार यांनी दिला आहे. .‘जागतिक हवामान बदलामुळे कमी वेळेत जास्त पाऊस पडण्याचे प्रकार वाढले असून यावेळीही दुर्लक्ष झाले तर महापुराची स्थिती येऊ शकते, ’ असे त्यांनी मत मांडले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जल आयोगाने जानेवारी २०१८ मध्ये धरणे कोणत्या महिन्यात, किती टक्के भरावीत, याचे सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ‘आलमट्टी’च्या परिचालनाची स्पष्ट मार्गदर्शिका प्रकाशित केली आहे. त्यानुसार २१ जुलैपर्यंत ५१८.६० मीटरपेक्षा जास्त ठेवू नयेत, असे स्पष्ट नियम आहेत..पावसाळ्यात हिप्परगी बॅरेजचे सर्व दरवाजे पूर्णपणे उघडून ठेवण्याबाबत नियम आहेत. त्यामुळे पाणी पातळी ५१६.०० मीटर राखता येईल. मात्र कर्नाटक नियम डावलत आहे. यापूर्वीच्या उच्चस्तरीय बैठकांचे निर्णय केवळ कागदावरच राहिले आहेत..Sangli Flood Alert : कृष्णा नदीचा प्रवाह वाढला; महापुराचा धोका टाळण्यासाठी हिप्परगीचे सर्व दरवाजे उघडा, महाराष्ट्राचे कर्नाटक सरकारला पत्र, आलमट्टीची काय स्थिती?.कोल्हापुरातील दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्या समन्वय बैठकीतील निर्णयानुसार १५ ऑगस्टपर्यंत आलमट्टी धरणाची पाणी पातळी ५१७.०० मीटर ठेवावी असे ठरले होते. ७ ऑगस्ट २०२५ च्या दिल्लीतील बैठकीतही केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय बैठकीनंतर याबाबत कोणीही पाठपुरावा करीत नाही. कर्नाटक सरकारवर विसंबून राहू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.