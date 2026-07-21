पश्चिम महाराष्ट्र

Almatti Dam Flood Management : आलमट्टी-हिप्परगीच्या व्यवस्थापनात मोठी निष्काळजी? कर्नाटकच्या मनमानीमुळे सांगली-कोल्हापूरवर पुन्हा महापुराची टांगती तलवार?

Almatti Dam water level latest news : आलमट्टी धरणाची पाणीपातळी ५१८.६० मीटरपेक्षा वाढवू नये, अन्यथा कृष्णा खोऱ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा जलतज्ज्ञ प्रभाकर केंगार यांनी केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमांचा हवाला देत दिला.
Almatti Dam water level latest news

Almatti Dam water level latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली :आलमट्टी धरणाची पाणी पातळी ५१८.६० मीटर, आणि हिप्परगी बॅरेजची पातळी ५१६ मीटरच ठेवा. केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा. आतापर्यंत महापूर मानवी चुकांमुळे आहेत. आता पुन्हा त्याच चुका (Almatti Dam flood management guidelines) नकोत, ’ असा इशारा सेवानिवृत्त जलसंपदा अधिकारी प्रभाकर केंगार यांनी दिला आहे.

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