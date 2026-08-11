Almatti Dam Water Level : आलमट्टी धरण 100 टक्के भरण्याच्या मार्गावर! 24 तासांत 89 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; पाणीसाठा 119 टीएमसीवर...

चिक्कोडी : महाराष्ट्रातील धरण क्षेत्रातील पावसामुळे आलमट्टी धरणातील पाणीसाठ्यात मोठी चढ-उताराची स्थिती निर्माण झाली. सध्या धरण पुन्हा शंभर टक्के भरतीकडे वेगाने वाटचाल करत (Almatti Dam water level today) आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ १७ टीएमसी इतक्या निचांकी पातळीवर असलेला साठा अवघ्या महिनाभरात तब्बल ११९.९१० टीएमसी (९७.४२ टक्के) पर्यंत पोहोचला आहे. .सोमवारी (ता. १०) धरणाची पाणीपातळी ५१९.४२ मीटर इतकी नोंदवली गेली आहे. धरण शंभर टक्के भरण्यासाठी १२३.०८१ टीएमसी पाणी (५१९.६० मीटर) हवे आहे. त्या धरणातील जिवंत साठा १०२.२९ टीएमसी इतका आहे. गेल्या २४ तासांत धरणात ८९, ७७७ क्युसेक इतकी सरासरी आवक झाली असून, ४१, १५५ क्युसेक विसर्ग करण्यात आला आहे..Koyna Dam Water Storage : कोयना धरणातील पाण्याची आवक मंदावली; पायथा वीजगृहातून 1,050 क्युसेक विसर्ग बंद, धरणात 93.98 टीएमसी पाणीसाठा.सध्या नदीपात्रात ४२, ५०० क्युसेक पाणी सोडले जात आहे. मागील आठवड्यात वरच्या भागात झालेल्या दमदार पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक वाढली होती. त्यावेळी ११७ टीएमसीपर्यंत पाणीसाठा झाला होता. पुन्हा पाऊस वाढल्याने आणि पाणी वाहून येण्याचे प्रमाण वाढल्याने धरणातून रोज सुमारे दीड लाख क्युसेक इतका मोठा विसर्ग सुरू ठेवण्यात आला होता..Dhamanse Hatwadi Bridge Ratnagiri : कोकणातील 'हे' गाव ठरतंय पर्यटनाचे नवे केंद्र! सोमगंगा नदीवर अनोखा 'अर्धगोलाकार बंधारा'; पुलामुळे पर्यटनाला उधाण.परिणामी, जलाशयातील पाणीसाठा कमी होत जाऊन तो सुमारे १०० टीएमसीपर्यंत खाली आला होता. गेल्या काही दिवसांत पावसाचा जोर काहीसा कमी झाल्याने, तसेच विसर्ग टप्प्याटप्प्याने घटविण्यात आल्याने साठा पुन्हा वाढू लागला आहे. त्यामुळे आलमट्टी धरण पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेच्या उंबरठ्यावर पोहोचत आहे. यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला पाणीसाठा अत्यल्प होता; मात्र जुलैपासून सुरू झालेल्या पावसामुळे धरणातील स्थितीत मोठा बदल झाला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता पुढील काही दिवसांत धरण शंभर टक्के भरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.