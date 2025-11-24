पश्चिम महाराष्ट्र

Army Jawan Accident : भारतीय जवानाचा दुर्दैवी अंत! मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त घेतली होती सुटी, पण घरी पोहोचण्याआधीच...

Tragic Road Accident Claims Life of Army Jawan from Sangli : सोनी गावातील जवान अक्षय नरुटे (२८) यांचा पाटील मळ्याजवळ दुचाकी अपघातात मृत्यू झाला.
Army Jawan Accident

Army Jawan Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोनी (सांगली) : येथील जवान अक्षय ऊर्फ नितीन अशोक नरुटे (वय २८) यांचे काल सायंकाळी सातच्या सुमारास अपघाती (Army Jawan Accident) निधन झाले. सिद्धेवाडी खणीवरून सोनीकडे येत असताना पाटील मळ्यानजीक दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. यात अक्षय गंभीर जखमी झाले.

Loading content, please wait...
Sangli
Jammu And Kashmir
indian army
accident case
Army jawan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com