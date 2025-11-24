Army Jawan Accident : भारतीय जवानाचा दुर्दैवी अंत! मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त घेतली होती सुटी, पण घरी पोहोचण्याआधीच...

सोनी (सांगली) : येथील जवान अक्षय ऊर्फ नितीन अशोक नरुटे (वय २८) यांचे काल सायंकाळी सातच्या सुमारास अपघाती (Army Jawan Accident) निधन झाले. सिद्धेवाडी खणीवरून सोनीकडे येत असताना पाटील मळ्यानजीक दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. यात अक्षय गंभीर जखमी झाले..शेजारील लोकांनी त्यांना तत्काळ खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल केले. मात्र तत्पूर्वी त्यांचा मृत्यू झाला होता. जवान अक्षय २०१७ मध्ये भरती झाले. सध्या ते जम्मू काश्मीरमधील चंद्रकोट येथे कार्यरत होते..'छत्रपती शिवाजी महाराज लिंगायत समाजाचे, कन्नड वंशाचे होते'; कन्नड साहित्यिकाच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ.मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त पंधरा दिवसांची सुटी घेऊन ते गावी आले होते. दोन दिवसांपूर्वी वाढदिवस थाटात झाला. काल रात्री त्यांचा अपघात झाला. या घटनेने गावावर शोककळा पसरली आहे. आज गावातील सर्व व्यवहार बंद करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली..तत्पूर्वी दुपारी बाराच्या सुमारास पार्थिव आज गावात आणण्यात आले. प्रमुख चौकातून अंत्ययात्रा नेण्यात आली. गावातील विविध संस्था, संघटनांकडून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कोल्हापूर येथील बटालियनकडून मानवंदना देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.