Sangli News: “विकास जनतेला दिसतोय!” आष्ट्यातील बैठकीत चंद्रकांत पाटीलांचा महायुतीच्या विजयावर ठाम विश्वास

आष्टा: ''केंद्रात भाजपची आणि राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. आतापर्यंत आम्हीच भरपूर विकास निधी दिला आहे. त्यामुळे विकास कामे झाली आहेत. सुज्ञ जनतेला आम्ही विकास केला हे पटवून देण्याची गरज नाही,'' असे मत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले..आष्टा येथे नगरपालिका निवडणुकीसंदर्भात पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या भेटीवेळी ते बोलत होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, जिल्हा बँकेचे सदस्य राहुल महाडिक, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार प्रवीण माने, अमोल पडळकर, प्रसाद पाटील, स्वरुपराव पाटील, महायुतीचे सर्व उमेदवार, पदाधिकारी उपस्थित होते. .पालकमंत्री म्हणाले, ''विकासकामांच्या जोरावर महायुती आष्टा नगरपालिकेत सत्तेत येईल. राज्यात काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीमधील काही घटकपक्ष वेगळे लढत आहेत. सर्वच ठिकाणी आघाडी होईल, असे नाही. .Sangli Politics: "भूलथापांना बळी पडू नका!" जयंत पाटीलांचा मतदारांना स्पष्ट सल्ला; आष्ट्यात स्वच्छ राजकारणाची हाक.त्यामुळे काही ठिकाणी आम्ही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले आहेत. पण महायुती म्हणून एकच आहोत. आष्टा येथे शिवसेना एकनाथ शिंदे गट वेगळा लढत आहे. पण आता वेळ निघून गेली आहे. देशात, राज्यात सत्तेत आहोत..ज्याच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या असतात, तोच निधी वाटप करत असतो. आष्टा नगरपालिकेत आमचा विजय निश्चित आहे.'' डॉ. सतीश बापट यांनी स्वागत केले. संदीप गायकवाड यांनी आभार मानले..Jayant Patil : सहकारी संस्थांचे महत्त्व कमी करण्याचे काम सुरू, जयंत पाटलांची सरकारवर टीका.