Sangli News : आष्टा पालिकेत चुरशीचे मतदान! ईव्हीएम बिघाडामुळे खंड पडला तरी मतदारांचा उत्साह कायम

आष्टा : नगरपालिका निवडणुकीसाठी आष्टा शहरात दुपारपर्यंत मोठ्या चुरशीने मतदान सुरू होते. प्रभाग तीन व नऊ मध्ये किरकोळ वादावादी सोडता, दुपारी दोन वाजेपर्यंत एकूण ४५. ४२ टक्के मतदान झाले होते. . दुपारपर्यंत झालेल्या एकूण १३ हजार ८८६ मतदाना पैकी ७०४५ पुरुष व ६८४१ महिलांनी मतदान केले होते. सोमवारी रात्री प्रचार संपल्यानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास आष्टा शहरातील काही चौकात लिंबू व भंडारा टाकल्याचे आढळून आले,.Sangli News : पलूसमध्ये चुरशीचे मतदान! प्रभाग ७ मधील किरकोळ बाचाबाची सोडता मतदान शांततेत; ५९% मतदानाचा टप्पा पार.तर काही विभागात पहाटेच्या सुमारास काही निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या घरापुढेही अंगारा, भंडारा व कापलेले लिंबू दिसून आल्याचे उमेदवारांनी सांगितले. त्यामुळे सकाळी शहरात खळबळ उडाली होती..सकाळी मतदान सुरू होताच प्रभाग क्रमांक ३ मधील सिद्धार्थनगर येथील ईव्हीएम मशीनचे बटन दाबले जात असल्यामुळे, ७. ३० ते ८. ४० या कालावधीत मतदान बंद होते. त्यानंतर तेथील ईव्हीएम मशीन बदलून मतदान सुरू झाले. .Sangli News : आटपाडीत ८०% मतदानाची ऐतिहासिक नोंद; कोणाला तारण, कोणाला घात संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष निकालाकडे!.त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक ५ मधील शाळा नंबर ८ मधील खोली क्रमांक ३ मध्येही सकाळी ७. ३० ते ८. ४५ या कालावधीत ईव्हीएम मशीन बंद असल्यामुळे मतदारांना काही वेळ थांबावे लागले. .आष्टा शहर विकास आघाडी, भाजप, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट व अपक्ष उमेदवारांनी मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत येण्यासाठी व जाण्यासाठी खासगी वाहनांची सोय केली होती. .सर्वच राजकीय पक्षांनी वाहनांची सोय केल्यामुळे काही मतदारांना कोणाच्या वाहनात बसायचे असे प्रश्न निर्माण झाला होता. आष्टा शहरात एकूण सदतीस बूथवर मतदान होत आहे. प्रशासनाकडून सर्व मतदान केंद्रांत चांगल्या प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली होती. दुपारी ऊन वाढल्यामुळे मतदान केंद्रावर गर्दी कमी थोडी झाली होती.