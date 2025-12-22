पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election Result : आष्ट्यात शिंदेशाहीच कायम; २४ पैकी २३ जागांवर शहर विकास आघाडीचा दणदणीत विजय

Ashta Municipal Election : आष्टा शहर विकास आघाडीचा एकतर्फी विजय; नगराध्यक्षपदासह २४ पैकी २३ जागांवर सत्ता कायम, भाजप, शिवसेना व अपक्षांना मोठा धक्का; आष्ट्यात विरोधकांचे पूर्ण अपयश
सकाळ वृत्तसेवा
आष्टा : सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या आष्टा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत आमदार जयंत पाटील व जिल्हा बँकेचे संचालक वैभव शिंदे यांच्या नेतृत्वातील आष्टा शहर विकास आघाडीने नगराध्यक्षपदासह २४ पैकी २३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत सत्ता अबाधित ठेवली.

