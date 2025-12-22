Sangli Election Result : आष्ट्यात शिंदेशाहीच कायम; २४ पैकी २३ जागांवर शहर विकास आघाडीचा दणदणीत विजय

आष्टा : सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या आष्टा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत आमदार जयंत पाटील व जिल्हा बँकेचे संचालक वैभव शिंदे यांच्या नेतृत्वातील आष्टा शहर विकास आघाडीने नगराध्यक्षपदासह २४ पैकी २३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत सत्ता अबाधित ठेवली..निकालानंतर आज मुख्य बाजारपेठेतून फटाक्यांची आतषबाजी, गुलालाची उधळण, विजयाच्या घोषणा देण्यात आल्या. नगराध्यक्ष पदासाठी शहर विकास आघाडीचे उमेदवार तथा दिवंगत आमदार विलासराव शिंदे यांचे चिरंजीव विशाल शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांचे निकटवर्तीय प्रवीण माने यांचा पराभव केला. .Nagar Panchayat News Sangli : हाय व्होल्टेज ड्रामा झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील आष्टा नगरपरिषदेत कोणाची आली सत्ता, जयंत पाटील गेमचेंजर.आमदार जयंत पाटील व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक वैभव शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शहर विकास आघाडीसमोर अजित पवार गटाकडून तगडे आव्हान उभे करण्यात आले होते. मात्र, शहरातील मतदारांनी सत्ताधारी आघाडीवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला. .विरोधी गटातून केवळ एकमेव उमेदवार संजय सावंत विजयी झाले. राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपचे सातही उमेदवार पराभूत झाले. तसेच शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) चे पाचही उमेदवार पराभूत झाले. मागील निवडणुकीत तीन अपक्ष निवडून आले होते; मात्र यावेळी एकालाही मतदारांनी संधी दिली नाही. आष्टा नगरपालिकेसाठी ७४.७६ टक्के मतदान झाले. .Sangli Election: अर्ज माघारीचा धडाका! सांगलीत ३७५ जण बाहेर ४१ नगराध्यक्ष आणि तब्बल ५९४ नगरसेवक मैदानात.१२ प्रभागांतील २४ नगरसेवक व एका लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी ही निवडणूक घेण्यात आली होती. ३०,५७३ पैकी ११,६९८ पुरुष, ११,१५६ महिला व इतर २ अशा २२,८५६ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. शहर विकास आघाडीने पहिल्याच फेरीपासून आघाडी घेतली आणि चौथ्या फेरीपर्यंत ती वाढत गेली. अखेर एकतर्फी सत्ता मिळवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.