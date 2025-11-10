Sangli News: अजित पवार आणि शरद पवार गट आमने-सामने; आष्ट्यातील रणधुमाळीत भाजपचा उमेदवार ठरविणं कठीण!

आष्टा: आष्टा नगरपालिकेच्या रणधुमाळीत महायुतीतल्या “मोठ्या भावाने” म्हणजेच भाजपने अजूनही नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर न केल्याने राजकीय अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ने प्रवीण माने यांची उमेदवारी घोषित करून प्रचारालाही सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे शरद पवार गटाने विशाल शिंदे यांच्यावर विश्वास दाखवत मैदानात उतरले आहे. .Sangli Election Results : 83 जणांचे 'डिपॉझिट' जप्त, मातब्बर नेत्यांचा समावेश; सोळा लढले, बाकीचे फक्त नडले.परिणामी, महायुतीतले अंतर्गत मतभेद आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमधील स्पर्धा यामुळे आष्ट्यातील निवडणुकीचा रंग आणखी चढला आहेकाही वर्षांपूर्वीपर्यंत आष्टा शहरावर माजी आमदार जयंत पाटील व माजी नगराध्यक्ष विलासराव शिंदे गटाची एकहाती सत्ता होती. .त्या काळात विरोधकांकडे फारसे लक्ष दिले जात नव्हते. मात्र, पुढील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये विरोधकांनी जोर धरला. मागील निवडणुकीत तीन विरोधी आघाडीचे व तीन अपक्ष असे एकूण सहा विरोधी उमेदवार विजयी झाले. या निकालाने विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना दाखवून दिले की, “हम करे सो कायदा” अशी शैली आता चालणार नाही. .Sangli Election Result : निवडणुकीत 'वंचित'च्या उमेदवारांची कामगिरी 'किंचित'च; कुणाला किती मिळाली मतं?.या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचे बळ वाढत गेले आणि विधानसभा निवडणुकीत आमदार जयंत पाटील आणि निशिकांत भोसले पाटील यांना जवळपास समसमान मते मिळाली. पाच वर्षे भाजपमार्फत विकासकामे राबविणारे निशिकांत भोसले पाटील आणि नगरसेवक प्रवीण माने यांना मतदारसंघ राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) कडे गेल्यानंतर, कमळ खाली ठेवून घड्याळ हातात बांधावे लागले. .भाजपची ताकद, देश-राज्य पातळीवरील सत्तेचा प्रभाव आणि प्रवीण माने यांचा जनसंपर्क यामुळे वाढली आहे. निशिकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर वाळवा तालुक्याची भाजपची सूत्रे महाडिक बंधूंच्या हाती आली..उमेदवारीवरून मतभेदआष्टा नगरपालिका नगराध्यक्ष पद खुल्या गटासाठी राखीव असल्याने, प्रवीण माने हे इतर मागास प्रवर्गातील असल्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीला भाजप आणि काही मित्र पक्षांनी विरोध दर्शवला. त्यानंतर झालेली पुढील बैठक मात्र घेण्यात आली नाही. .दरम्यान, इस्लामपूर नगराध्यक्षपद भाजपकडे आणि आष्टा नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) कडे देण्याचा फॉर्म्युला चर्चेत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे “आमच्या पक्षाचा उमेदवार आम्हीच ठरवू” अशी भूमिका राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) स्पष्ट करत आहे. मात्र, भाजप व इतर काही मित्र पक्ष अजूनही प्रवीण माने यांच्या उमेदवारीला विरोध करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.