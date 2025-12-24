पश्चिम महाराष्ट्र

Ashta Shirol Election : आई आष्ट्यात, मुलगी शिरोळमध्ये विजयी; प्रभाग पाचने दिला मायलेकीला राजकीय कौल

Rare Mother-Daughter Victory : दोन वेगवेगळ्या नगरपालिकांमध्ये मायलेकीचा एकाचवेळी विजय हा महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात क्वचित पाहायला मिळणारा प्रसंग ठरला आहे.
Rare Mother-Daughter Victory

Rare Mother-Daughter Victory

sakal

संदीप पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आष्टा : नगरपालिका निवडणुकांमध्ये राजकीय वारसा आणि योगायोग यांचा दुर्मीळ संगम क्वचितच पाहायला मिळतो. आष्टा व शिरोळ या दोन वेगवेगळ्या नगरपालिकांमध्ये एकाच वेळी मायलेकीने विजय मिळवून हा अनोखा योगायोग साधला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Result
nagarpalika
result Declaration
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com