Ashta Shirol Election : आई आष्ट्यात, मुलगी शिरोळमध्ये विजयी; प्रभाग पाचने दिला मायलेकीला राजकीय कौल

आष्टा : नगरपालिका निवडणुकांमध्ये राजकीय वारसा आणि योगायोग यांचा दुर्मीळ संगम क्वचितच पाहायला मिळतो. आष्टा व शिरोळ या दोन वेगवेगळ्या नगरपालिकांमध्ये एकाच वेळी मायलेकीने विजय मिळवून हा अनोखा योगायोग साधला आहे. .आष्टा येथील माजी उपनगराध्यक्ष बाबासाहेब सिद्ध यांच्या पत्नी मंगल सिद्ध व मुलगी सविता बबन पुजारी यांच्या बाबतीत घडला आहे. नगरपालिका निवडणूकीत आई मंगल सिद्ध या आष्टा नगरपालिकेवर तर, मुलगी सविता बबन पुजारी या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ नगरपालिकेवर एकाच वेळी निवडून आल्या आहेत. .Karad Result: 'कऱ्हाडमध्ये भाजपला पराभवाचा धक्का'; बाळासाहेब पाटील यांच्या साथीने राजेंद्रसिंह यादव नगराध्यपदी...मंगल सिद्ध आष्टा शहर विकास आघाडीतून तर सविता पुजारी शिरोळ येथून शिवशाहू यादव आघाडीतून लढल्या आहेत. आणखी एक योगायोग म्हणजे मायलेकी प्रभाग क्रमांक ५ मधूनच निवडून आल्या आहेत. सिद्ध यांच्यात राजकीय वारसा आहे. .वडील दोन वेळा नगरसेवक, आई दोन वेळा नगरसेवक व मुलगी पहिल्यांदा नगरसेवक याची बेरीज सुद्धा ५ येते. हाही योगायोगच म्हणावा लागेल. मंगल सिद्ध या आष्टा नगरपालिकेत सर्वाधिक ९०८ मताधिक्यांनी निवडून आल्या आहेत..Sangli Election Result : आष्ट्यात शिंदेशाहीच कायम; २४ पैकी २३ जागांवर शहर विकास आघाडीचा दणदणीत विजय.यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष बाबासाहेब सिद्ध म्हणाले, ' २०२५ वर्ष आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पत्नी व मुलगी प्रभाग पाच मधूनच निवडून आल्या आणि आत्तापर्यंत नगरसेवक पदाची संधी पाचव्यांदा मिळाली. पण हा निव्वळ योगायोग आहे. .आमदार जयंत पाटील व दिवंगत आमदार विलासराव शिंदे यांनी आम्हाला आतापर्यंत संधी दिली. सामान्य माणसांची कामे करत गेलो. स्वार्थ साधला नाही. माझ्याकडे आज कोणतीही मोठी संस्था, उद्योग नाही. तरीही मतदारांनी आतापर्यंत मला साथ दिली आहे. ही आमच्या कामाची पोहोच पावती आहे. एकाच वेळी पत्नी व मुलगी निवडून आल्यामुळे आमच्या दोन्ही कुटुंबात आनंदाचे वातावरण आहे.''.