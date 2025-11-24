Sangli Election campaign: आटपाडीत निवडणूक प्रचाराचा नवा चेहरा स्क्रीन गाड्या, समाजमाध्यमे आणि हायटेक यंत्रणेने उमेदवारांचा मतदारांशी थेट संवाद!

आटपाडी: नगरपंचायत निवडणूक प्रचारासाठी उमेदवारांनी समाज माध्यम आणि इतर ‘हायटेक’ यंत्रणेचा अत्यंत खुबीने आणि प्रभावी वापर सुरू केला आहे. कमी वेळेत प्रत्येक मतदारापर्यंत आपली भूमिका पोहोचवणाऱ्या नवीन यंत्रणेला उमेदवारानी अधिक पसंती दिली आहे..निवडणुकीतून प्रचाराची नवीन पद्धत समोर आली आहे.आटपाडी नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक तिरंगी चुरशीची लढत लागली आहे. अर्ज माघारीनंतर उमेदवारांनी मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन प्रचार सुरू केला आहे. पूर्वी स्पीकरच्या भरमसाठ गाड्या, घोषणाबाजी आणि गोंधळ असे निवडणूक प्रचाराचे स्वरूप होते. .Sangli News : “दबावशाहीच्या छायेतून बाहेर या” तासगावात सुजात आंबेडकरांचा जोरदार संदेश; वंचित–स्वाभिमानी आघाडीचा प्रचार धमाकेदार सुरुवात.यावेळी प्रचाराचे स्वरूप पूर्णतः बदलले आहे. उमेदवारांनी नवनवीन यंत्रणेचा कल्पकतेने वापर केला आहे. स्क्रीन जोडलेल्या गाड्या आणल्या आहेत. त्या प्रत्येक प्रभागात फिरवल्या जात आहेत. त्यावर पक्ष आणि उमेदवारांनी बनवलेल्या डॉक्युमेंटरीचे व्हिडिओ लोकांना दाखवले जाऊ लागलेत. .या गाड्या प्रत्येक प्रभागातील गल्लीबोळातील रहिवाशांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या आहेत. आतापर्यंत केलेली कामे, कामापूर्वीचे आणि कामानंतरचे बदललेले चित्र याचे चित्रीकरण दाखवले आहे. याशिवाय मंजूर कामे कशी केली जाणार आहेत, त्याचे चित्रीकरण आणि जाहीरनाम्यातील कामे दाखवली आहेत..Sangli News : “आम्ही आलो तर हा जाहीरनामा शंभर टक्के पूर्ण करू! ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार दशसूत्री जाहीरनामा.प्रत्येक प्रभागात गेल्यावर त्या-त्या प्रभागातील आणि शहरातील मोठी कामे दाखवली जात आहेत. या गाड्या प्रत्येक चौकाचौकांत नागरिकांच्या घरासमोर नेऊन प्रचार केला जात आहे. त्याला नागरिकांचाही चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. .तसेच उमेदवारांनी प्रत्येक प्रभागनिहाय मतदारांचे मोबाईल नंबर संकलित करून समाज माध्यमांवर ग्रुप बनवले आहेत. अनेक मतदार बाहेरगावी आहेत. त्यांच्याशी समाज माध्यमांचा वापर करून रोजचा संपर्क ठेवला आहे. .त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली आहे. दिवसभरातून किमान तीन वेळा कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. घडणाऱ्या घटना आणि घडामोडी मतदारांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत.. कर्णकर्कश आवाजापासून सुटका तिन्ही पॅनेलने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून रोजच्या होणाऱ्या प्रचार सभा, पक्षप्रवेश आणि प्रचाराचा प्रारंभ, प्रचार फेरी ऑनलाइन दाखवल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे मतदारांना निवडणुकीसंदर्भातील क्षणाक्षणाची माहिती समजते, शिवाय वेळ वाचतो आहे. .तसेच प्रचाराच्या कर्णकर्कश आवाजापासून सुटका झाली आहे. तीनही पॅनेलने टोप्या, पक्षाच्या चिन्हाचे मफलर, प्रभागातील उमेदवार आणि नगराध्यक्ष उमेदवारांचे फोटो चिन्ह, केलेली कामे आणि जाहीरनामा याची पत्रके छापून आणली आहेत. उमेदवार मतदारांच्या गाठीभेटी घेताना ही पत्रके वाटली जात आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.