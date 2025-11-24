पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election campaign: आटपाडीत निवडणूक प्रचाराचा नवा चेहरा स्क्रीन गाड्या, समाजमाध्यमे आणि हायटेक यंत्रणेने उमेदवारांचा मतदारांशी थेट संवाद!

High-Tech Election Campaign : नगरपंचायत निवडणूक प्रचारासाठी उमेदवारांनी समाज माध्यम आणि इतर ‘हायटेक’ यंत्रणेचा अत्यंत खुबीने आणि प्रभावी वापर सुरू केला आहे. कमी वेळेत प्रत्येक मतदारापर्यंत आपली भूमिका पोहोचवणाऱ्या नवीन यंत्रणेला उमेदवारानी अधिक पसंती दिली आहे.
High-Tech Election Campaign

High-Tech Election Campaign

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी: नगरपंचायत निवडणूक प्रचारासाठी उमेदवारांनी समाज माध्यम आणि इतर ‘हायटेक’ यंत्रणेचा अत्यंत खुबीने आणि प्रभावी वापर सुरू केला आहे. कमी वेळेत प्रत्येक मतदारापर्यंत आपली भूमिका पोहोचवणाऱ्या नवीन यंत्रणेला उमेदवारानी अधिक पसंती दिली आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
Sangli
election
Paschim maharashtra
Voters
communication
Campaign
Nagar Panchayat Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com