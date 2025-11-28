Sangli politics : घराघरांत भेटी, पायाला भिंगरी आणि कोपरा सभा, आटपाडीचा प्रचार आता अंतिम धावपट्टीवर!

आटपाडी : चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचाराने शेवटचा टप्पा गाठला आहे. घर टू घर आणि मतदार ते मतदार भेटी, पदयात्रा, प्रचार फेरी आणि कोपरा सभा यांनी पहिला टप्पा ढवळून निघाला. .आरोप-प्रत्यारोप, पक्ष प्रवेश, कामे आणि नवीन प्रश्नांनी कोपरा सभा गाजल्या. आता शेवटच्या टप्प्यातील प्रचाराकडे नजरा लागल्या आहेत. त्यात मोठ्या सभेचे नियोजन केले आहे. आटपाडी नगरपंचायतीची पहिलीच निवडणूक होत आहे. .Sangli Politics : “लाखमोलाचे मत वाया जाऊ देऊ नका” ईश्वरपूरातील सभेत जयंत पाटील यांचे थेट आवाहन; विरोधकांच्या विकासकामांवरील अपयशावर जोरदार प्रहार!.या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि तीर्थक्षेत्र संयुक्त विकास आघाडी अशी तिरंगी लढत होत आहे. निवडणुकीची सुरुवात डावपेच आणि फोडाफोडीने गाजली. अर्ज माघारीनंतर खऱ्या अर्थाने प्रचाराची सुरुवात झाली. .शिवसेनेच्या प्रचाराची धुरा तानाजीराव पाटील यांनी, तर भाजपची धुरा आमदार गोपीचंद पडळकर, अमरसिंह देशमुख आणि ब्रह्मानंद पडळकर यांनी, तर तीर्थक्षेत्र संयुक्त विकास आघाडीची माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, भारत पाटील, आनंदराव पाटील यांनी सांभाळली. Sangli politics .Sangli Politics : “विट्यासाठी एक रुपयाचाही निधी नाही!” भाजप सभेत आमदारांवर अशोक गायकवाडांचा घणाघात; पाणीपुरवठा आणि विकासावर ताशेरे..नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सेनेचे रावसाहेब सागर, भाजपचे यु. टी. जाधव आणि संयुक्त आघाडीचे सौरभ पाटील आणि नगरसेवक उमेदवारांनी घर टू घर भेटी घेतल्या. एवढेच नव्हे तर ते प्रत्येक मतदारापर्यंत पायाला भिंगरी लावून पोहोचले. पदयात्रा आणि प्रचार फेरी आणि सभा घेतल्या. .केलेली आणि करणारी विकास कामे, पक्षप्रवेश आणि आरोप, प्रत्यारोपांनी सभा गाजल्या. तानाजीराव पाटील यांनी प्रत्येक सभेत विकास कामांची भली मोठी यादी वाचून देशमुख बंधूंना अपप्रवृत्तीला रोखण्यासाठी सोबत येण्याचे आव्हान केले..काही पक्षप्रवेशही घडवून आणले. त्याला भाजपचे अमरसिंह देशमुख यांनी, आम्हाला खुर्ची देण्याएवढे तुम्ही मोठे नसल्याचे चोख प्रत्युत्तर दिले. शिवाय केंद्रात आणि राज्यात भाजप सत्तेच्या केंद्रस्थानी असून, आटपाडीतील कामावर दावा केला तसेच अडीचशे कोटी रुपये कामाचा सेनेचा दावा फेटाळून लावला. .त्यानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी एक दिवस दोन-दोन प्रभागांच्या एकत्रित सभा घेऊन आटपाडी पिंजून काढली. इकडे संयुक्त विकास आघाडीचे राजेंद्र देशमुख यांनी नगराध्यक्ष उमेदवार सौरभ पाटील यांना सोबत घेऊन घर टू घर भेटी दिल्या. .तसेच भारत पाटील व आनंदराव पाटील यांनी आटपाडी पिंजून काढली. प्रचाराचा दुसरा टप्पा पार पडला असून, मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी उमेदवारांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत..विकासाचे विषय केंद्रस्थानी आतापर्यंतच्या प्रचारादरम्यान भाजी मंडई, स्वतंत्र मटण आणि मासळी बाजार व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, व्यापारी गाळे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पर्यटन स्थळे असे विषय केंद्रस्थानी आलेत. आरोप - प्रत्यारोपांची तिन्ही बाजूने पातळी सोडली नाही. शांततेत सुरू असलेल्या प्रचारात साऱ्यांनीच आपली भूमिका मतदारांपर्यंत पोहोचवली आहे. आता शेवटचा टप्पा सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.