Sangli politics : घराघरांत भेटी, पायाला भिंगरी आणि कोपरा सभा, आटपाडीचा प्रचार आता अंतिम धावपट्टीवर!

Door-to-Door Campaigns : चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचाराने शेवटचा टप्पा गाठला आहे. घर टू घर आणि मतदार ते मतदार‌ भेटी, पदयात्रा, प्रचार फेरी आणि कोपरा सभा यांनी पहिला टप्पा ढवळून निघाला.
- नागेश गायकवाडसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

