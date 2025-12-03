पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : आटपाडीत ८०% मतदानाची ऐतिहासिक नोंद; कोणाला तारण, कोणाला घात संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष निकालाकडे!

Record 80% Voter Turnout : आटपाडी नगरपंचायतीची पहिलीच निवडणूक विक्रमी मतदानाने ऐतिहासिक ठरली. ही निवडणूक भाजप विरुद्ध शिवसेना, तीर्थक्षेत्र, दोन्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी संयुक्त विकास आघाडी यांच्यात तिरंगी झाली.
Record 80% Voter Turnout

Record 80% Voter Turnout

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी : पहिल्याच नगरपंचायत निवडणुकीसाठी विक्रमी ८० टक्क्यांवर मतदान झाले.‌ २० हजार ६१४ पैकी १६ हजार ४८४ मतदान झाले. उच्चांकी मतदान कोणाला तारणार, कोणाला मारणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Voters
Vote
political parties
Nagarpanchyat
counting of votes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com