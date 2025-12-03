Sangli News : आटपाडीत ८०% मतदानाची ऐतिहासिक नोंद; कोणाला तारण, कोणाला घात संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष निकालाकडे!

आटपाडी : पहिल्याच नगरपंचायत निवडणुकीसाठी विक्रमी ८० टक्क्यांवर मतदान झाले. २० हजार ६१४ पैकी १६ हजार ४८४ मतदान झाले. उच्चांकी मतदान कोणाला तारणार, कोणाला मारणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे..आटपाडी नगरपंचायतीची पहिलीच निवडणूक विक्रमी मतदानाने ऐतिहासिक ठरली. ही निवडणूक भाजप विरुद्ध शिवसेना, तीर्थक्षेत्र, दोन्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी संयुक्त विकास आघाडी यांच्यात तिरंगी झाली. .Sangli Election campaign: आटपाडीत निवडणूक प्रचाराचा नवा चेहरा स्क्रीन गाड्या, समाजमाध्यमे आणि हायटेक यंत्रणेने उमेदवारांचा मतदारांशी थेट संवाद! .पक्षप्रवेश, डावपेच, आरोप-प्रत्यारोप, लक्षवेधी कोपरा सभा, विकास कामांचा दावा, मंत्र्यांच्या सभा आदींनी निवडणूक गाजली. सुरुवातीला शांततेत असलेली निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात शेवटचे दोन दिवस अत्यंत संवेदनशील बनली..प्रभाग सात, आठ, नऊ, बारा, तेरा मध्ये आज वातावरण तणावाचे आणि संवेदनशील बनले होते. काही प्रभागांत वादावादीचे अनेक प्रकार घडले. एकमेकांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाणे, धमकी देण्याचे प्रकार घडले..Mohol Municipal Election: 'मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी 71.72 टक्के मतदान'; उमेदवारांची धाकधूक वाढली.सकाळी पहिल्या टप्प्यात साडेनऊपर्यंत दहा टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर मतदानाने गती घेतली. दुसऱ्या टप्प्यात साडेअकरापर्यंत सत्तावीस टक्के मतदान झाले. सकाळी ११ पासून बहुतांश सर्वच केंद्रांवर मतदारांच्या दूरवर रांगा लागल्या. .दुपारी दीडपर्यंत ४७ टक्के, तर साडेतीन वाजता ६४ टक्के मतदान झाले. सायंकाळी साडेपाचनंतरही अनेक प्रभागात मतदारांच्या दूरवर रांगा लागल्या होत्या. शेवटी विक्रमी ७९.९७ टक्के मतदान झाले..एकूण २० हजार ६१४ पैकी १६ हजार ४८४ मतदान झाले. प्रभाग एक मध्ये ८८.४३ प्रभाग दोन ७३.२१, तीन ८२.६७, चार ६९.७९, पाच ८४.२३, सहा ७८.६०, सात ८५.५२, आठ- ८२.९७. नऊ ७९.५५ , दहा ७५.७१, अकरा ६१.९३, प्रभाग बारा ७५.७९, प्रभाग तेरा ८१.२३ प्रभाग चौदा ८७.०७ , प्रभाग पंधरा ८८.६६ प्रभाग सोळा ८३.८२ आणि प्रभाग सतरा ८५.७४ टक्के मतदान झाले..प्रभाग चार मध्ये सकाळी मतदान मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यामुळे काही काळ मतदान थांबवले होते. निवडणूक विभागाने प्रभाग दोनच्या मतदान केंद्रावर गुलाबी रंगांमध्ये स्वागत कमान उभारली होती. .तर याच रंगामध्येच सेल्फी पॉईंट बनवला होता. प्रभाग सोळा मध्ये मतदान केंद्राच्या बाहेर मतदानासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला नाश्ता, चहा आणि पिण्याच्या पाण्याची बाटलीची सोय केली होती. नाश्ता करूनच मतदारांना मतदानासाठी आत मध्ये पाठवले जात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.