पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : आटपाडी निवडणुकीत सुरुवातीला शांतता, पण मतदानाच्या दिवशीच तणाव वाढला; अनेक ठिकाणी बाचाबाचीचे आणि वादावादीचे प्रकार

Atpadi Election Voting : शेवटचा आणि मतदानाचा दिवस तणावपूर्ण गेला.‌ अनेक प्रभागांत अनेक ठिकाणी दोन दिवस बाचाबाचीचे आणि वादावादीचे प्रकार घडले. त्यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. शांततेतील निवडणुकीला शेवटच्या टप्प्यात तणावपूर्णचे गालबोट लागले.
Atpadi Election Voting

Atpadi Election Voting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी : आटपाडी नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीसाठी दुपारपर्यंत तणावपूर्ण वातावरणात ४५ टक्के मतदान झाले होते. निवडणूक प्रचाराचा पहिला आणि दुसरा टप्पा शांततेत गेला.

Loading content, please wait...
Sangli
election
Paschim maharashtra
aatpadi
Voter
Nagarpanchyat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com