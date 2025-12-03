Sangli News : आटपाडी निवडणुकीत सुरुवातीला शांतता, पण मतदानाच्या दिवशीच तणाव वाढला; अनेक ठिकाणी बाचाबाचीचे आणि वादावादीचे प्रकार

आटपाडी : आटपाडी नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीसाठी दुपारपर्यंत तणावपूर्ण वातावरणात ४५ टक्के मतदान झाले होते. निवडणूक प्रचाराचा पहिला आणि दुसरा टप्पा शांततेत गेला..मात्र, शेवटचा आणि मतदानाचा दिवस तणावपूर्ण गेला. अनेक प्रभागांत अनेक ठिकाणी दोन दिवस बाचाबाचीचे आणि वादावादीचे प्रकार घडले. त्यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. शांततेतील निवडणुकीला शेवटच्या टप्प्यात तणावपूर्णचे गालबोट लागले. .Sangli News : आष्टा पालिकेत चुरशीचे मतदान! ईव्हीएम बिघाडामुळे खंड पडला तरी मतदारांचा उत्साह कायम.निवडणुकीची सुरुवात, प्रचाराचा पहिला आणि दुसरा टप्पा एकदम शांततेत गेला होता. तिन्ही गटाने प्रचारात अपवाद वगळता टीकेची पातळी ओलांडली नव्हती. मात्र, मतदानाच्या शेवटच्या आणि मतदानादिवशी अनेक बाचाबाची आणि वादावादीचे प्रकार घडले. .काही ठिकाणी उमेदवाराला धमकविण्याचा प्रकार घडला. त्यामुळे शेवटचा दिवस पूर्ण तणावपूर्ण बनला होता. मतदानादिवशीही अनेक प्रभागात तणावपूर्ण शांतता होती. सकाळच्या पहिल्या सत्रात साडेनऊपर्यंत सरासरी १० टक्के मतदान झाले होते. .Sangli News : पलूसमध्ये चुरशीचे मतदान! प्रभाग ७ मधील किरकोळ बाचाबाची सोडता मतदान शांततेत; ५९% मतदानाचा टप्पा पार.साडेअकरा वाजता ५७०९ मतदान, तर सरासरी २७.७० टक्के मतदान झाले होते. प्रभाग चार मध्ये सकाळी नऊ वाजता मशीनमध्ये बिघाड झाला होता. निवडणूक विभागाने प्रभाग दोनचे मतदान केंद्र पिंक बूथ बनवला होता. .मतदानासाठी येणाऱ्या मतदारासाठी पिंक रंगाची स्वागत कमान आणि सेल्फी पॉईंट बनवला होता. अत्यंत चुरशीने मतदान सुरू होते. मतदारांना घरातून बाहेर काढून मतदान घडवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ चालली होती. .अनेक बूथवर मतदारांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांत सतत बाचाबाचीचे प्रकार घडले. त्यामुळे बूथवर तणाव निर्माण झाला होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात शांततेत सुरू झालेली निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात तणावपूर्ण बनली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.