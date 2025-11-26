Sangli Politics : एकाच घरातील उमेदवार भिडले! नात्यांच्या या राजकीय लढतीने आटपाडीकरांचे लक्ष वेधले!

आटपाडी : असे म्हणतात की, युद्धात, प्रेमात आणि निवडणुकीच्या आखाड्यात सर्वकाही माफ असतं. त्याचीच प्रचिती आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीत काही प्रभागांत आली आहे. अनेक प्रभागांत रक्ताची नाती असलेले सख्खे चुलतभाऊ, सख्खी चुलत सासू-सून, चुलत जावा-जावा आणि चुलत चुलते-पुतणे यांनी एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकला आहे. रक्ताच्या नात्यातील या लढतीने शहराचे लक्ष वेधले आहे. .आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीचा आखाडा रंगतदार अवस्थेत पोहोचला आहे. नगरपंचायतीची ही निवडणूक भाजप, शिवसेना आणि तीर्थक्षेत्र विकास संयुक्त आघाडी अशी तिरंगी लागली आहे. .Sangli Politics : आटपाडीच्या नगरपंचायतीत डॉक्टर-अभियंते उतरले मैदानात; सुशिक्षित उमेदवारांनी रंगवली तिरंगी निवडणूक!.सर्वच पक्षांनी प्रत्येक प्रभागात उमेदवारी देताना अनेक गोष्टी तपासून दिल्या आहेत. एकमेकांच्या विरोधात तेवढ्याच ताकदीचे, त्याच त्या समाजाचे आणि त्यातही रक्ताचं नातं असलेल्या काही कुटुंबात परस्परांविरोधात उमेदवारी दिली आहे..उमेदवारी देताना तिन्ही गटांनी डावाला डाव दिला आहे. त्यामुळे निवडणुकीची रंगत आणखी वाढली आहे. शिवाजी जाधव आणि ज्ञानू जाधव दोन नामवंत ठेकेदार सख्खे भाऊ आहेत. दोघांनीही त्यांच्या मुलांना एकमेकांच्या विरोधात उभा केले आहे. .Sangli politics: आटपाडीत उमेदवारीची झुंबड! २२ नगराध्यक्ष आणि १९७ नगरसेवक अर्जांनी पहिल्याच निवडणुकीची रंगत वाढवली.शिवाजी जाधव यांनी मुलगा अजित याला भाजपातून, तर ज्ञानू जाधव यांनी मुलगा दत्तात्रय याला शिवसेनेतून प्रभाग तेरा मध्ये एकमेकांच्या विरोधात आखाड्यात उतरवले आहे. प्रभाग १४ मध्ये अशीच रंगतदार लढत लागली आहे. या प्रभागातील कधी काळी जिवलग मित्र असलेले अनिल पाटील आणि दत्तात्रय पाटील चुलत भाऊ आहेत. .अनिल पाटील यांनी पत्नी संध्या यांना राष्ट्रवादीतून, तर दत्तात्रय पाटील यांनी आई सुभद्रा यांना शिवसेनेतून उभा केले आहे. इथे चुलत सासू-सुनेची लढत लागली आहे. दोघींनीही जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. .प्रभाग आठ मध्ये शिवसेनेने निशिगंधा शरद पाटील यांना, तर तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीने जयश्री बाळासाहेब पाटील यांना एकमेकींच्या विरोधात उभा केले आहे. निशिगंधा पाटील आणि जयश्री पाटील या चुलत जावा आहेत. .प्रभाग तीनमध्ये शिवसेनेने अमरसिंह पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे, तर चुलत चुलते डॉ. श्रीनाथ पाटील यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करून पुतण्याला आव्हान दिले आहे. या चुलत्या-पुतण्याच्या लढतीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. .एकमेकांच्या विरोधात नात्यातील उमेदवार उभा राहिल्याने त्या प्रभागातील त्यांच्या नातेवाइकांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अनेक मतदारांचे दोन्ही उमेदवारांशी तेवढेच जवळचे नाते आणि स्नेहसंबंध आहेत. अशावेळी कोणाची निवड करायची, याचे कोडे मात्र निर्माण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.