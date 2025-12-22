पश्चिम महाराष्ट्र

Sangali Election : आटपाडीत दहा जेसीबीमधून मिरवणूक; नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीत भाजपचा झेंडा

Atpadi Nagar Panchayat First Election : नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपचे कमळ फुलले; आटपाडीत जल्लोषाचे वातावरण, दहा जेसीबीमधून विजयी उमेदवारांची मिरवणूक; ध्वनियंत्रणांच्या गजरात शहर दणाणले. उत्तम जाधव नगराध्यक्ष; भाजप कार्यकर्त्यांनी फटाके व गुलाल उधळून आनंद साजरा केला
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
आटपाडी : नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी आज तुफान जल्लोष केला. आमदार गोपीचंद पडळकर, जय देशमुख आणि त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी ध्वनियंत्रणेच्या आवाजात ठेका धरला. तसेच दहा जेसीबीतून विजयी उमेदवारांची जंगी मिरवणूक काढली. 

