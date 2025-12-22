Sangali Election : आटपाडीत दहा जेसीबीमधून मिरवणूक; नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीत भाजपचा झेंडा

आटपाडी : नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी आज तुफान जल्लोष केला. आमदार गोपीचंद पडळकर, जय देशमुख आणि त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी ध्वनियंत्रणेच्या आवाजात ठेका धरला. तसेच दहा जेसीबीतून विजयी उमेदवारांची जंगी मिरवणूक काढली. .नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उत्तम जाधव यांनी ११५४ मतांनी विजय मिळवला, तर १७ पैकी भाजपचे सात नगरसेवक निवडून आले. निकालानंतर आटपाडी शहरासह तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यालयासमोर धाव घेतली. .मेढ्यात भाजपची सरशी; पण शिवसेनेने झुंजविले, नगराध्यक्षपदी रूपाली वारागडेंचा अवघ्या ४६ मतांनी निसटता विजय!.प्रचंड संख्येने जमा झालेल्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची तुफान आतषबाजी आणि गुलालाची मुक्त उधळण करून आनंदोत्सव सुरू केला. काही क्षणांतच आमदार गोपीचंद पडळकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख यांचे पुत्र जय देशमुख, समाज कल्याणचे माजी सभापती ब्रह्मानंद पडळकर दाखल झाले. .त्याचवेळी विजयी उमेदवार उत्तम जाधव आणि नगरसेवक कार्यालयासमोर आले. तिथे ध्वनियंत्रणेच्या आवाजात सर्वांनीच ठेका धरला. कार्यकर्त्यांनी नेतेमंडळींना खांद्यावर उचलून जल्लोष केला, तर नेतेमंडळींनी शड्डू ठोकून आनंद साजरा केला. यानंतर तहसील कार्यालयासमोरील मुख्य चौकातील अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी १० ते १२ जेसीबी आले होते. .Prerna Balkawade : भगूरमध्ये सत्तांतर! राष्ट्रवादीच्या प्रेरणा बलकवडे नगराध्यक्षपदी; शिवसेनेच्या २० वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग.त्यावर विजयी उमेदवारांना बसवून ध्वनियंत्रणेच्या दणदणाटात मुख्य चौकातून मिरवणूक काढली. ही मिरवणूक नगरपंचायतीसमोर आल्यावर तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला. .पहिल्याच निवडणुकीत नगरपंचायतीमध्ये भाजपचे कमळ फुलल्याचा आनंद कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासकामांवर विश्वास ठेवून मतदारांनी भाजपकडे सत्ता दिली आहे. मतदारांची विकासाची अपेक्षा नक्की पूर्ण करू.- आमदार गोपीचंद पडळकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.