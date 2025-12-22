पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election Result : आटपाडीच्या पहिल्या नगराध्यक्षपदी यू. टी. जाधव; ११५४ मतांनी भाजपाचा ऐतिहासिक विजय

Atpadi Nagar Panchayat First Election Results : आटपाडी नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपचा नगराध्यक्ष; इतिहासात नवे पान, यू. टी. जाधव यांचा ११५४ मतांनी दणदणीत विजय; शिक्षक ते नगराध्यक्ष असा प्रवास. आठ नगरसेवक निवडून देत शिवसेनेने ताकद दाखवली; भाजपाचा नगराध्यक्षपदावर झेंडा
सकाळ वृत्तसेवा
आटपाडी : आटपाडी नगरपंचायतीच्या पहिल्याच ऐतिहासिक निवडणुकीत भाजपचा नगराध्यक्ष झाला, तर शिवसेनेचे सर्वाधिक आठ नगरसेवक निवडून आले. भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार यू. टी. जाधव यांनी ११५४ मतांनी विजय मिळविला.

