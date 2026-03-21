Husband Kills Wife in Sangli : सांगली हादरली! चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीचा केला निर्घृण खून; बहिणीला वाचवण्यासाठी भाऊ धावला पण.., झोपडीत काय घडलं?

आटपाडी (सांगली) : निंबवडे (ता. आटपाडी) येथे चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीची लाकडी दांडक्याने मारहाण करून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना (husband kills wife over suspicion in Sangli) गुरुवारी (ता. १९) रात्री घडली. मंगल अंकुश वाघमारे (वय २८, रा. अतुना, ता. सुधागड, जिल्हा रायगड) असे मृत महिलेचे नाव असून, याप्रकरणी तिचा भाऊ पप्पू अंतू जाधव (वय ३०) याने आटपाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून पती अंकुश बाळू वाघमारे याला पोलिसांनी अटक केली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निंबवडे येथील ओढ्यालगत रामचंद्र म्हाकू मोटे यांच्या शेतात ओढापात्रात फिर्यादी आणि त्यांची पत्नी व दोन मुले राहतात; तर बहीण मंगल व पती अंकुश वाघमारे हे येथून जवळच काही अंतरावर झोपडी करून राहत होते. हे कुटुंब बाभळीची झाडे तोडून कोळसा तयार करण्याचा व्यवसाय करतात..संशयित अंकुश हा गेल्या काही दिवसांपासून मंगलच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन सतत भांडणे काढत होता. काल सकाळी नऊच्या सुमारास यावरून त्यांच्यात भांडण झाले होते. त्यावेळी जवळच असलेल्या नातेवाइकांनी मध्यस्थी करून मिटविले होते..मात्र, रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा वाद उफाळून आला. त्यावेळी मंगल हिचा जोरजोरात ओरडण्याचा आवाज ऐकून तिचा भाऊ, वहिनी आणि इतर नातेवाईक झोपडीकडे धावले. त्यावेळी आरोपी पती अंकुश हा मंगल हिला लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करताना आढळला. नातेवाइक आलेले पाहून त्याने घटनास्थळावरून पळ काढला..या मारहाणीत मंगलच्या कपाळावर आणि डोक्यावर गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्राव झाल्याने ती जागीच निपचित पडली होती. नातेवाइकांनी तातडीने तिला निंबवडे गावात आणले आणि रुग्णवाहिकेला बोलावून घेतले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच निंबवडेचे पोलिसपाटील आणि आटपाडी पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी मृतदेह आटपाडी येथील सरकारी रुग्णालयात पाठविला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, संशयित अंकुश वाघमारे याला अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.