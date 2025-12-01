Sangli Politics : “पायाखालची वाळू सरकली म्हणूनच मंत्र्यांचा ताफा!” आटपाडीत तानाजीराव पाटीलांचा भाजपवर घणाघात

पश्चिम महाराष्ट्र

Major Development Works Highlighted : विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकल्यामुळेच नगरपंचायतीसाठी मंत्र्यांचा ताफा बोलवून शेवटची केविलवाणी फडफड चालल्याची टीका जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांनी नगरपंचायतीच्या प्रचार सभेत केले.
