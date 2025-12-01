Sangli Politics : “पायाखालची वाळू सरकली म्हणूनच मंत्र्यांचा ताफा!” आटपाडीत तानाजीराव पाटीलांचा भाजपवर घणाघात

आटपाडी : विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकल्यामुळेच नगरपंचायतीसाठी मंत्र्यांचा ताफा बोलवून शेवटची केविलवाणी फडफड चालल्याची टीका जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांनी नगरपंचायतीच्या प्रचार सभेत केले..आटपाडी नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारार्थ प्रभाग सहा, ९, १२ आणि १३ मध्ये त्यांनी सभा घेतल्या. यावेळी भागवत माळी, पंढरीनाथ नागणे, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार रावसाहेब सागर, डॉ. विनय पत्की, अनुजा चव्हाण, अमरसिंह पाटील, दत्तात्रय पाटील आदी उपस्थित होते. .Atpadi Politics : "मोदी-फडणवीसांनी आटपाडीचा दुष्काळ ‘कायमचा’ संपवला! चंद्रकांत पाटीलांची जोरदार घोषणा".आटपाडी नगरपंचायत क्षेत्रात ८४ कोटींची पाणी योजना, जिल्हा उपरुग्णालय, गदिमा नाट्यगृह, पेठेतील रस्ता आणि इतर कामाचा श्री. पाटील यांनी आढावा मांडला. तसेच नियोजित आणि जाहीरनाम्यातील कामे सांगितली..ते म्हणाले, ‘‘आटपाडीत तीन वर्षांत अडीचशे कोटीं कामासाठी आणले. त्यातील काही कामे पूर्ण, काही सुरू असून काहींची निविदा प्रक्रिया झाली आहे. विरोधकांनी डोळ्यांवरची झापड काढून घरातून बाहेर पडून शहरात फेरफटका मारावा. त्यांना कामे दिसतील. .Sangli Politics : आटपाडी–पंढरपूरमध्ये भाऊ-बहीण एकाचवेळी नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात; दोघांच्या लढतीने राजकीय वातावरणात खळबळ!.आटपाडीत फक्त शिवसेनाच काम करते. विरोधकाकडे सांगण्यासाठी आणि दाखवण्यासाठी एकही काम नाही. त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकल्यामुळे शिवसेनेला म्हणजेच एक प्रकारे कामांना थांबवण्यासाठी मंत्र्यांचा प्रचारासाठी ताफा बोलवला. .त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून पातळी सोडून टीका करून मतदारांची दिशाभूल करण्याची तडफड चालली आहे. एवढेच नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना आणण्याचे नियोजन होते. मात्र मंत्र्यांच्या सभांना प्रतिसाद न मिळाल्याने ते रद्द करावे लागले.’’ .तानाजीराव पाटील म्हणाले, ‘‘आमच्याकडेही मंत्री आहेत. पण आमचे काम आणि संपर्क आहे. त्यामुळे बोलावण्याची गरज लागली नाही. दोघांनी एकत्र येऊन उमेदवारांच्या हातापाया पडून पॅनेल लावलं तर दुसरे १८ जण एकत्र येऊन १५ जणांचे कसेबसे पॅनेल उभा केले.’’ पंढरीनाथ नागणे, राहुल हजारे यांनी मनोगत व्यक्त केले. बाळासाहेब हजारे, रणजित ऐवळे आदी उपस्थित होते..‘बापमाणूस गमावला’दिवंगत नेते अनिल बाबर यांचे वय आणि तब्येतीचा विचार न करता ‘टेंभू’चे पाणी आणि आटपाडीचा विकास करण्यासाठी प्रमाणापेक्षा जास्त मागे लागलो. त्यासाठी त्यांनी जीवाचे रान केले. वय आणि तब्येतीचा विचार न करता ते रात्रंदिवस शेवटपर्यंत पळत राहिले. कामाचा प्रमाणापेक्षा अधिक ताण घेतला. त्यामुळेच राजकारणातील बापमाणूस गमवावा लागल्याची खंत श्री. पाटील यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.