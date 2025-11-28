पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : “आटपाडीत भाजप-शिवसेनेची दमबाजी वाढली; संयुक्त आघाडीचाच विजय होणार - राजेंद्रअण्णा देशमुखांचा ठाम दावा!”

Deshmukh Accuses BJP : सर्वांना सोबत घेऊन जाणारी तीर्थक्षेत्र संयुक्त आघाडीने सक्षम चागला पर्याय दिल्याने संयुक्त आघाडीचीच नगरपंचायतीवर सत्ता येणार असल्याचा दावा माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख आणि भारत पाटील यांनी केले.
सकाळ वृत्तसेवा
आटपाडी : भाजपाकडे शिव्या देणारी, तर शिवसेनेकडे नगराध्यक्षासाठी अर्ज भरू देणारी दमबाजी करणारी मंडळी आहेत.

