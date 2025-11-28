Sangli Politics : “आटपाडीत भाजप-शिवसेनेची दमबाजी वाढली; संयुक्त आघाडीचाच विजय होणार - राजेंद्रअण्णा देशमुखांचा ठाम दावा!”

आटपाडी : भाजपाकडे शिव्या देणारी, तर शिवसेनेकडे नगराध्यक्षासाठी अर्ज भरू देणारी दमबाजी करणारी मंडळी आहेत. .त्यामुळे सर्वांना सोबत घेऊन जाणारी तीर्थक्षेत्र संयुक्त आघाडीने सक्षम चागला पर्याय दिल्याने संयुक्त आघाडीचीच नगरपंचायतीवर सत्ता येणार असल्याचा दावा माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख आणि भारत पाटील यांनी केले. .Sangli politics : घराघरांत भेटी, पायाला भिंगरी आणि कोपरा सभा, आटपाडीचा प्रचार आता अंतिम धावपट्टीवर!.तीर्थक्षेत्र संयुक्त विकास आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सौरभ पाटील यांना सोबत घेऊन माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख यांनी घर टू घर प्रचार सुरू केला आहे. शिवाय सौरभ पाटील यांचा पायाला भिंगरी लावून प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न चालू आहे. .त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. यादरम्यान, माजी आमदार श्री. देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना, आम्ही वर महायुतीत असलो, तरी खाली भाजप आणि शिवसेनेशी जुळत नाही. भाजपचे कार्यकर्ते शिव्या देणारे, तर व्यापाऱ्याला दमबाजी करून उमेदवारी अर्ज भरू न देणारी सेना असल्याचे सांगितले, तर भारत पाटील यांनी विरोधकांनी निवडणूक खिलाडूवृत्तीने खेळावी. .Sangli Politics : ‘ईश्वरपूरात महायुतीच प्रस्थापित होईल!’ उदय सामंतांचा ठाम दावा; विश्वनाथ डांगे विक्रमी मतांनी विजयी होणार!.मात्र, पराभव दिसू लागल्यामुळे दमबाजी आणि दादागिरीचा प्रयत्न चालवला आहे. सुरू असलेली कामे अत्यंत निकृष्ट करून रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार हा मुरमाऐवजी गाळ भरला आहे. भ्रष्टाचार हद्यपार करून पारदर्शी कारभार आमचे ध्येय आहे. विरोधकांनी नगरसेवकपदासाठी कुणबीमधून अगोदर अर्ज भरला. .त्यामुळे आमच्यावर बोलण्याचा त्यांना अधिकार नाही. विरोधकासारखी अन्याय करणारी नाही. यावेळी सौरभ पाटील, आनंदराव पाटील, मुरलीधर पाटील, अशोक लवटे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.