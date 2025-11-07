Jaysingpur News: नेतृत्वाचा नवा चेहरा कोण?’ स्व. डॉ. एस. के. पाटील, सावित्री कुंभार, डॉ. नीता माने यांच्या यशानंतर जयसिंगपूरची उत्सुकता वाढली

जयसिंगपूर: स्व. डॉ. एस. के. पाटील, सावित्री कुंभार, डॉ. नीता माने यांच्यानंतर चौथा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष कोण, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.२१ सप्टेंबर १९१७ रोजी उदगावच्या हद्दीची विभागणी करून राजर्षी शाहू महाराज यांनी जयसिंगपूर शहराची स्थापना केली..स्थापन केलेल्या नगरीची कालांतराने ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन १ एप्रिल १९४२ रोजी जयसिंगपूर नगरपालिकेची स्थापना झाली. शहराच्या विकासात आजपर्यंत ६३ नगराध्यक्षांचे योगदान राहिले आहे..Kolhapur News: कोल्हापूर-इचलकरंजीत बालभिकाऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी प्रशासन सज्ज.बालकांच्या हक्कांसाठी ‘बालभिकारी शोध पथक’ मैदानात!. यावेळी पुन्हा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष होणार असल्याने चौथ्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षाबाबत शहरात प्रचंड उत्सुकता आहे. यावेळच्या निवडणुकीत शहराला ६४ वा नगराध्यक्ष मिळणार आहे..१९७४ मध्ये जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचे धोरण निवडणूक विभागाने राबवले. स्व. डॉ. एस. के. पाटील यांनी प्रथम लोकनियुक्त नगराध्यक्ष होण्याचा मान मिळवला. यानंतर निवडणुकीचे स्वरूप बदलत गेले. नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याचे ठरविले..Kolhapur : आखाडा मिनी विधानसभेचा, जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे प्रारूप आज जाहीर होणार; काही मतदारसंघ स्वतंत्र्य.कालांतराने लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडीत सावित्री कुंभार, डॉ. नीता माने यांनीदेखील बाजी मारली. स्व. डॉ. एस. के. पाटील यांनी पहिल्या नगराध्यक्षपदाचा मान मिळवत असताना शहराच्या विकासासाठी राबविलेली धोरणे आजही चर्चेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.