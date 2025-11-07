पश्चिम महाराष्ट्र

Jaysingpur News: नेतृत्वाचा नवा चेहरा कोण?’ स्व. डॉ. एस. के. पाटील, सावित्री कुंभार, डॉ. नीता माने यांच्या यशानंतर जयसिंगपूरची उत्सुकता वाढली

directly elected mayor: शहरात चौथ्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षाची निवडणूक जवळ येताच जयसिंगपूरकरांमध्ये प्रचंड उत्सुकता; १९१७ पासून सुरू असलेल्या नगरपालिकेच्या प्रवासात नव्या अध्यायाची नोंद होणार.
जयसिंगपूर: स्व. डॉ. एस. के. पाटील, सावित्री कुंभार, डॉ. नीता माने यांच्यानंतर चौथा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष कोण, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.२१ सप्टेंबर १९१७ रोजी उदगावच्या हद्दीची विभागणी करून राजर्षी शाहू महाराज यांनी जयसिंगपूर शहराची स्थापना केली.

