बाळाचे बारशे कोल्हापूरात अन्‌ पाहुण्यांची हजेरी जगभरातून

सांगली : सध्याच्या टाळेबंदीत अनेक उत्सव-सोहळ्यांवर पाणी पडले असतानाही तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही घरगुती सोहळे होत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे विट्याच्या विनोद गुळवणी यांच्या कुटुंबियांनी आपल्या लाडक्‍या नातवाचे ऑनलाईन बारसे घातले. झुम ऍपच्या माध्यमातून गुळवणी कुटुंबियांच्या राज्य आणि जगभरातील विविध देशातील कुटुंबियांनी हजेरी लावली. मुख्य सोहळा होता कोल्हापूरात. बाळाच्या कानात कुर्रर्र करीत रुद्र नाव ठेवण्यात आले. डॉ.निखिल आणि डॉ.सायली या दाम्पंत्याचा मुलगा रुद्र याचे बारसे अक्षय तृतियेच्या मुर्हतावर झाले.कोल्हापुरातील या सोहळ्यासाठी गुळवणी कुटुंबियांनी विट्यातून तसेच बाळाच्या आत्या, काका,मामा, मावशी यांनी ठिकठिकाणांहून हजेरी लावली. अमेरिका, लंडन, सिंगापूर,नागपूर, जबलपूरसह ठिकठिकाणच्या सव्वाशेव नातलगांनी या डिजिटल बारशाला हजेरी लावली. त्यातून कोविडच्या आपत्तीवर मात करीत बारशाचा महुर्तही सर्वांनी साधला.

डॉ.निखिल हे कोल्हापूरातील ऍपल सरस्वती हॉस्पिटलमध्ये कर्करोग सर्जन म्हणून तर डॉ सायली कोल्हापूरमध्ये नेत्रतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.



