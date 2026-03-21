Gas Cylinder Shortage : जनता 'गॅस' वर स्वयंपाक चुलीवर...; ग्रामीण भागासह शहरातील हाॅटेल व्यावसायिकांना फटका...

कोपर्डे हवेली - आखाती देशातील इराण-इस्त्रायल-अमेरिका युध्दामुळे जागतीक स्तरावर गॅस पुरवठ्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलपीजी आयातदार असल्याने याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.विशेषतः ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडर मिळण्यासाठी लोकांची धावाधाव सुरू आहे. सध्या ग्रामीण भागातील जनता 'गॅस' वर आणि स्वयंपाक चुलीवर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..ग्रामीण भागात चुली पुन्हा एकदा पेटवण्याची वेळ आली आहे. अनेक गावांत गॅस एजन्सी च्या गाड्या पोहोचतं नसल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. परिणामी घरगुती गॅस सिलेंडर साठी एजन्सीच्या समोर लांबच लांब रांगा लागत आहेत.ग्राहक मोबाईल ॲपद्वारे बुकींग करण्याचा प्रयत्न करतात परंतु दोन तीन दिवस बुकींगच होत नाही आणि बुकिंग केल्यानंतरही सिलेंडर मिळेल याची शाश्वती नाही. हा खरा तुटवडा आहे की साठेबाजी आहे असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे..हाॅटेल व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडून पडले आहेत. व्यवसायिक १९ किलोच्या सिलेंडर चा पुरवठा पुर्णपणे थांबण्यात आल्यामुळे अनेक हाॅटेल व्यवसायीकांना हाॅटेल बंद करण्याची वेळ आली आहे तर काही ठिकाणी जळणाचा वापर करून हाॅटेल सुरू आहेत.चुल किंवा कोळसा वापरुन हाॅटेल चालवली जात आहेत. मात्र यावर मर्यादा येत असून अनेकांनी मेन्यू कमी केले आहेत. चहा, भजी, वडा असे ठराविकच पदार्थ बनवले जात आहेत. याचा थेट हाॅटेल व्यवसायीकांना फटका बसत आहे. ३० ते ५० टक्के व्यवसायात घट झाली आहे..ग्रामीण भागातील महिलांनी चुलीवर स्वयंपाक बनवण्यास सुरुवात केली आहे. एका बाजूला युध्दाचे परिणाम, दुसऱ्या बाजूला पुरवठा साखळीतील अडथळे. सरकारने तातडीने पर्यायी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा ही संकटाची परिस्थिती आणखी गंभीर होईल.गेल्या आठ दिवसांपासून जळणाचा वापर करून हाॅटेल सुरू ठेवले आहे मात्र काही मेन्यू कमी करुन चहा, भजी, वडे असे ठराविकच पदार्थ बनवले जातात त्यामुळे व्यवसाय ३० ते ५० टक्के घटला आहे. त्यात उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत जळण पेटवून काम करताना धूर व उष्णतेचा त्रास होत आहे तरीही लोकांच्या सेवेसाठी हाॅटेल सुरू ठेवले आहे.- चंद्रकांत मधुकर तुपे, हाॅटेल व्यवसायीक कोपर्डे हवेली..गॅस तुटवड्यामुळे पंधरा दिवस झाले हाॅटेल लवकर बंद करावे लागत आहे. तसेच काहीवेळा पुर्णवेळ बंद ठेवावे लागत आहे. कमर्शियल सिलेंडर पुरवठा प्राधान्याने घरगुती ग्राहकांना दिला जात असल्याने व्यवसायिकांना सिलेंडर मिळत नाही. आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. शासनाने लवकरात लवकर उपाययोजना कराव्यात.- किरण फल्ले, हाॅटेल व्यवसायिक कोपर्डे हवेली.