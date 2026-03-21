Impact of Loan Waiver : वर्षाअखेरीची धावपळ! कर्जवसुलीसाठी बँकांची जोरदार मोहीम

सांगली : बँका, पतसंस्था व विकास सेवा सहकारी सोसायट्यांची मार्चअखेरची लगबग सुरू आहे. वर्षाअखेरच्या शेवटच्या १० दिवसांत कर्जवसुलीसाठी बँकांचे अधिकारी, पतसंस्था व विकास सेवा सहकारी सोसायट्यांचे संचालक यांची धावपळ सुरू आहे. .राज्य शासनाने पीक कर्जमाफीचे धोरण स्पष्ट केल्यामुळे ते वसुलीसाठी फारशी ताकद खर्ची करावी लागणार नाही. मात्र बिगरशेती कर्जे वसुलीसाठीचे सर्वच बॅंकांपुढे आव्हान असणार आहे. बँकांकडून मार्चअखेरीस ठेवींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकांशी संपर्क साधला जात आहे..Nashik News : धोरण चुकले की दानत? जिल्हा बँक आणि सोसायट्यांच्या वादात बळीराजा भरडला.गत वर्षभरात वितरित केलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली करण्यासाठी अधिकारी सकाळपासून रात्रीपर्यंत कर्जदारांच्या संपर्कात असून, थेट घरी जाऊनही वसुली मोहीम राबवली जात आहे. पतसंस्थांचे अधिकारी कर्जदारांच्या मागे लागले असून, कर्ज घेऊन हप्ते न भरणाऱ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे, अन्यथा सहकार विभागाच्या मदतीने कलम १०१ अंतर्गत नोटिसा काढण्याची तयारी संबंधित पतसंस्थांच्या कायदेशीर विभागाने सुरू केली आहे..बँकांसह ग्रामीण भागातील विकास सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून दिलेल्या कर्जाची वसुली मोहीम वेगाने सुरू आहे. पीक कर्जाबरोबरच इतर कर्जांच्या वसुलीसाठीही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य शासनाने कर्जमाफीचे धोरण लवकर जाहीर केल्यामुळे पीक कर्ज वसुलीचा ताण काही प्रमाणात कमी झाल्याचे चित्र आहे..Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026 : : जळगावच्या 45 हजार शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळणार! सरकारने मागवली माहिती; शेतकरी कर्ज निवारण योजनेचा असा होणार फायदा!.राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसह नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जफेडीबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. .जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यात सुमारे ७८७ विकास संस्थाद्वारे पीक कर्जपुरवठा केला जातो. पतसंस्थांमध्येही थकीत वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी बैठका घेऊन वसुलीचे नियोजन सुरू आहे..सप्टेंबर-२०२५ अखेर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे ६१ हजार ७६१ शेतकरी थकबाकीदार असून, त्यांची थकबाकी १,०२४ कोटी रुपये आहे, तर १ लाख ४७ हजार नियमित कर्जदार आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाखांवर शेतकऱ्यांना अटी-शर्तींनुसार सुमारे बाराशे कोटींवर कर्जमाफीचा अंदाज आहे..ठेववाढीचे उद्दिष्टजिल्ह्यातील सर्व बँकांकडून संबंधित शाखांना ठेववाढीचे उद्दिष्ट दिले आहे. ठेवींचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास त्या प्रमाणात कर्जवाटप व वसुलीची जबाबदारीही वाढते. प्रतिकर्मचारी व्यवसायवाढ साध्य करण्यासाठी कर्जवसुलीसह इतर आर्थिक निर्देशांक संतुलित ठेवण्यावर भर दिला जात आहे..व्याजदरावर निर्बंध, विमा संरक्षण...पतसंस्था, बॅंकांकडून ठेवीवरील व्याजदरात गेल्या काही वर्षांपासून कपात सुरू केली आहे. त्यात राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे व्याजदर सर्वांत कमी आहेत. त्यानंतर सहकारी बॅंकांचे व्याजदर चढे आहेत. .मात्र आता सहकार विभागाने पतसंस्थांच्या व्याजदरावरही निर्बंध आणायला सुरुवात केली आहे. पतसंस्थांच्या ठेवीना विमा संरक्षण नसताना ठेवी ठेवताना ग्राहक विचार करतात. उलट बॅंकांतील पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षणाचे कवच आहे.