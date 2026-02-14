Bavchi ZP Election : ‘क्रॉस वोटिंग’ राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी चिंतनीय; समन्वयाचा अभाव नडला, शिवसेनेला ताकद नसताना बावची, गोटखिंडी गणात विजय

बावची : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत बावची गटात मोठ्या प्रमाणात क्रॉस वोटिंग झाल्याने या गटात ‘राष्ट्रवादी’चे धैर्यशील थोरात यांनी, तर बावची गणात शिवसेनेच्या शुभांगी पाटील व गोटखिंडी गणात शिवसेनेच्या नीता पाटील यांनी विजय मिळवला..बावची गट राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला राहिला आहे. गटातील सर्व गावांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची सत्ता आहे. गावोगावी तालुका पातळीवर संस्थांत काम करणारे दिग्गज असताना प्रचारात समन्वय नसल्याने दोन्ही गणांत पराभवाला सामोरे जावे लागले. .भोरला भाजपची आगेकूच, \nराष्ट्रवादीची थोडी पिछेहाट.दुसरीकडे, शिवसेना या गटात नवखा पक्ष असून दिग्गज कार्यकर्त्यांची उणीव असताना देखील प्रचारातील सूक्ष्म नियोजन, महिला व युवक पाठीशी राहिल्याने दोन्ही गणांत विजय मिळवला, तर गटात देखील कडवी झुंज दिली..सात गावांतील मतांची आकडेवारी पाहता ‘राष्ट्रवादी’च्या प्रस्थापितांना भविष्यातील ग्रामपंचायत व स्थानिक सहकारी संस्थांत धोक्याचा इशारा मतदारांनी दिला आहे. सर्वसाधारण आरक्षण पडल्यापासून बावची गट लक्षवेधी ठरला. मात्र दोन्ही पक्षांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी उमेदवार निश्चित केल्याने प्रचार करण्यास कमी कालावधी मिळाला. .Kolhapur ZP–PS Results : करवीरमध्ये सत्तेची समीकरणे बदलली; पंचायत समितीत राष्ट्रवादी-भाजप सत्तेकडे.गटात बावची, गोटखिंडी व येडेनिपाणी ही मोठी गावे आहेत. मात्र गोटखिंडी व येडेनिपाणी एकाच गणात असल्याने तिन्ही गावांत प्रत्येकी एक पद देणे कसरतीचे होते. मागील निवडणुकीत गोटखिंडीला जिल्हा परिषदेचे, तर बावची व येडेनिपाणीला पंचायत समितीचे पद दिले गेले. तेच सूत्र दोन्ही पक्षांनी यावेळी देखील अवलंबिले..मात्र जास्त मतदार संख्या असलेल्या बावची व येडेनिपाणी येथे आपणास दरवेळी जिल्हा परिषदेला डावलले जाते, याचे शल्य सुप्त स्वरुपात होते. या गट व गणात स्थानिक कार्यकर्त्यांत गटबाजी होणार नाही, याची आमदार जयंत पाटील यांनी पुरेपूर दक्षता घेतली. .मात्र मतदारांनी विरोधात मतदान करून हवेत असलेल्या स्थानिक नेत्यांना जमिनीवर या, असा इशारा दिला. शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक गौरव नायकवडी यांनी सूक्ष्म नियोजन केले. युवा कार्यकर्त्यांची टीम सक्रिय केली. याचा शिवसेनेस फायदा झाला..‘राष्ट्रवादी’चे धैर्यशील थोरात यांना बावची, नागाव, पोखर्णी, येडेनिपाणी व मालेवाडीतून मताधिक्य मिळाले. ते ९१३ मतांनी विजयी झाले. शिवसेनेचे विक्रम पाटील यांना केवळ गोटखिंडी व ढवळी या गावांनी साथ दिली. .शिवसेनेच्या बावची गणातील शुभांगी पाटील यांनी ३९८ मताधिक्य घेऊन, तर गोटखिंडी गणात नीता पाटील यांनी ३५ मताधिक्य घेऊन विजय मिळवला. बावची गटाचा लागलेला संमिश्र निकाल ‘राष्ट्रवादी’ला आत्मपरीक्षण करणारा, तर शिवसेनेला उभारी देणारा ठरला आहे. शिवसेनेला मिळालेली उभारी निवडणुकीपुरती राहणारी व संघटनात्मक ताकद वाढवणारी नाही, असाही निष्कर्ष काढला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.