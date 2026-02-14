पश्चिम महाराष्ट्र

Bavchi ZP Election : ‘क्रॉस वोटिंग’ राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी चिंतनीय; समन्वयाचा अभाव नडला, शिवसेनेला ताकद नसताना बावची, गोटखिंडी गणात विजय

Cross Voting Impact : बावची जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक निकालाने स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या गटात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या क्रॉस वोटिंगमुळे समीकरणे बदलली.
प्रमोद मानेसकाळ वृत्तसेवा
बावची : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत बावची गटात मोठ्या प्रमाणात क्रॉस वोटिंग झाल्याने या गटात ‘राष्ट्रवादी’चे धैर्यशील थोरात यांनी, तर बावची गणात शिवसेनेच्या शुभांगी पाटील व गोटखिंडी गणात शिवसेनेच्या नीता पाटील यांनी विजय मिळवला.

