ऊसतोडीसाठी गेलेल्या 21 वर्षीय तरुणावर काळाचा घाला; विहिरीत पडून दुर्दैवी अंत, एकुलता कर्ता मुलगा गेल्याने हळहळ

खडकलाट (बेळगाव) : उसाच्या फडात सकाळी नाष्ट्याच्या वेळी पिण्यासाठी पाणी आणावयास गेलेल्या तरुणाचा तोल जाऊन विहिरीत पडून मृत्यू (Sugarcane Worker Death) झाल्याची घटना गळतगा (ता. निपाणी) येथे गुरुवारी (ता. २५) सकाळी घडली. सुनील बाळासाहेब तळेकर (वय २१, रा. भीमापूरवाडी, ता. निपाणी) असे दुर्दैवी तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. .याबाबत घटनास्थळासह सदलगा पोलिस ठाण्यातून मिळालेली माहिती अशी, सुनील तळेकर हा तरुण दोन वर्षांपासून गावातीलच ऊसतोड टोळीमधून काम करत होता. नेहमीप्रमाणे गुरुवारी (ता. २५) आपल्या सहकाऱ्यांसोबत ऊसतोड करत होता. सकाळी महावीर खोत (गळतगा) यांच्या शेतामध्ये ऊसतोड करण्यात येत होती. तेथे नाष्टा केल्यानंतर पाणी आणण्यासाठी सुनील विहिरीत गेला असता पाय घसरून पडला..निपाणीत भीषण अपघात; ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने प्रसिद्ध व्यावसायिक जागीच ठार, डोक्याचा झाला चेंदामेंदा, ओळखही पटत नव्हती!.सुनिलला पोहता येत नसल्यामुळे तो पाण्यात बुडाला. तो उशिरापर्यंत पाणी घेऊन न आल्यामुळे सहकारी मित्र त्याला शोधण्यासाठी विहिरीवर गेले. यावेळी विहिरीचा कठडा कोसळल्याचे दिसले. त्यामुळे त्यांनी सुनील हा विहिरीत पडल्याचा अंदाज बांधून घटनेची माहिती सदलगा पोलिस स्थानकाला कळविली. त्यानंतर उपनिरीक्षक शिवकुमार बिरादर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत घटनास्थळी धाव घेतली..काल दुपारी मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. घटनेचा पंचनामा करून शिवकुमार बिरादर यांनी सायंकाळी मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सदलगा येथील आरोग्य केंद्राला पाठविला. त्याच्या मागे आई, वडील व विवाहित बहीण आहे. रात्री उशिरा मृतदेह नातेवाईकांच्या हातात देण्यात आला..गावात पसरली शोककळासुनील हा एकुलता कर्ता मुलगा असल्यामुळे व घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्यामुळे परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे भीमापूरवाडी गावात शोककळा पसरली आहे.