पश्चिम महाराष्ट्र

ऊसतोडीसाठी गेलेल्या 21 वर्षीय तरुणावर काळाचा घाला; विहिरीत पडून दुर्दैवी अंत, एकुलता कर्ता मुलगा गेल्याने हळहळ

Sugarcane Worker Dies After Falling Into Well in Nipani : निपाणी तालुक्यातील गळतगा येथे ऊसतोडीच्या कामादरम्यान पाणी आणताना विहिरीत पडून २१ वर्षीय सुनील तळेकर याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Sugarcane Worker Death

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

खडकलाट (बेळगाव) : उसाच्या फडात सकाळी नाष्ट्याच्या वेळी पिण्यासाठी पाणी आणावयास गेलेल्या तरुणाचा तोल जाऊन विहिरीत पडून मृत्यू (Sugarcane Worker Death) झाल्याची घटना गळतगा (ता. निपाणी) येथे गुरुवारी (ता. २५) सकाळी घडली. सुनील बाळासाहेब तळेकर (वय २१, रा. भीमापूरवाडी, ता. निपाणी) असे दुर्दैवी तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

