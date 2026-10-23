Belgaum-Nipani-Kolhapur Railway Line : बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी 123 वर्षे प्रतीक्षा! 31 हजार पोस्टकार्ड पाठवूनही प्रकल्प रखडला; लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची अपेक्षा

बेळगाव : बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर या रेल्वेमार्गासाठी १९०३ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. या मागणीसाठी निपाणी परिसरातून सरकारकडे तब्बल ३१ हजार पोस्टकार्ड पाठविली (Belgaum Kolhapur railway line project approval) होती. मात्र, १२३ वर्षांनंतरही हा रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात आलेला नाही. चार महिन्यांपूर्वी या मार्गाचे सर्वेक्षण झाले असून, पुढील हालचालींकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. हा रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर मंजूर व्हावा, यासाठी बेळगाव आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन शासन दरबारी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे..बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या मार्गामुळे बेळगाव आणि कोल्हापूर या दोन महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान रेल्वे संपर्क निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. निपाणी परिसरातील नागरिकांसाठीही हा मार्ग महत्त्वाचा ठरणार असल्याने अनेक वर्षांपासून त्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, अद्याप प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रतीक्षा कायम आहे..चार महिन्यांपूर्वी रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण झाल्याने या प्रकल्पाबाबत आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, सर्वेक्षणानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्टता नसल्याने प्रकल्पाला गती देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. बेळगाव आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे हा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर मांडावा आणि प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे..Shaktipeeth Highway Protest in Wangi : 80 एकर बागायती जमीन जाणार! सांगलीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीविरोधात शेतकरी आक्रमक; खासगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना लावले पळवून.सध्या रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा हे कर्नाटकातील असल्याने या रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नाला गती मिळू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी समन्वय साधून सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. केवळ सर्वेक्षणापुरती प्रक्रिया मर्यादित न राहता प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या दिशेने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी ऑक्टोबर १९९६ मध्ये विजयादशमीच्या मुहूर्तावर ऐतिहासिक जनआंदोलन सुरू करण्यात आले होते. या आंदोलनाला ३० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाच्या स्मृतींना उजाळा देण्यात आला आहे..व्हॉट्स-ॲप ग्रुप सुरूविजयादशमीच्या दिवशीच पुन्हा एकदा ‘निपाणी रेल्वे जनआंदोलन’ हा व्हॉट्स-ॲप ग्रुप सुरू करण्यात आला आहे. रेल्वेमार्गाच्या मागणीला नव्याने चालना देणे आणि नागरिकांना एकत्र आणून हा प्रश्न शासन दरबारी मांडणे, हा यामागील उद्देश आहे. १२३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मागणीला आता तरी यश मिळावे, सर्वेक्षणानंतरच्या प्रक्रियेला गती मिळावी आणि बेळगाव व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.