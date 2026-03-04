पश्चिम महाराष्ट्र

Bhramacha Bhopala : ‘भ्रमाचा भोपळा’, आनंद अन् विनोदाची धमाल; ‘सकाळ’ आयोजित प्रयोगास सांगलीकरांची दाद; समाजातील ढोंगीपणावर प्रहार

Play Wins Hearts : सांगलीतील नाट्यरसिकांनी हास्य, व्यंग आणि सामाजिक भाष्य यांचा सुरेख मिलाफ अनुभवला, तो ‘भ्रमाचा भोपळा’ या गाजलेल्या नाटकातून प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या अजरामर व्यंगनाट्याला विजय केंकरे यांनी समर्थ दिग्दर्शनाची जोड दिली.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : सहजसुंदर अभिनय, अचूक वेळ साधून केलेली संवादफेक, साजेसे नेपथ्य आणि सुरेल तसेच मंजुळ संगीत अशा विविध गुणवैशिष्ट्यांनी सजलेल्या ‘भ्रमाचा भोपळा’ नाटकाने नाट्यपंढरीतील रसिकांची मने जिंकली.

