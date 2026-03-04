Bhramacha Bhopala : ‘भ्रमाचा भोपळा’, आनंद अन् विनोदाची धमाल; ‘सकाळ’ आयोजित प्रयोगास सांगलीकरांची दाद; समाजातील ढोंगीपणावर प्रहार

सांगली : सहजसुंदर अभिनय, अचूक वेळ साधून केलेली संवादफेक, साजेसे नेपथ्य आणि सुरेल तसेच मंजुळ संगीत अशा विविध गुणवैशिष्ट्यांनी सजलेल्या ‘भ्रमाचा भोपळा’ नाटकाने नाट्यपंढरीतील रसिकांची मने जिंकली. .आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या गाजलेल्या व्यंगनाट्याचे आयोजन सकाळ माध्यम समूहाने केले होते. विजय केंकरे दिग्दर्शित या नाटकात प्रसिद्ध अभिनेते संजय नार्वेकर, शुभंकर तावडे, सुनील तावडे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. पुरुषोत्तम नारायण गाडगीळ सराफ आणि ज्वेलर्स हे सहप्रायोजक होते..Bhramacha Bhopala play : ‘भ्रमाचा भोपळा’, आनंद अन् विनोदाचा सोहळा; ‘सकाळ’ आयोजित नाट्यप्रयोगास रसिकांची दाद; समाजातील दांभिकतेवर टीकात्मक भाष्यही.अंकित काणे यांनी सादर केलेल्या या नाटकाची निर्मिती त्रैलोक्य, भूमिका आणि अथर्व या संस्थांनी केली आहे. प्रत्येक प्रसंगाला उत्स्फूर्तपणे टाळ्यांची दाद देत रसिकांनी कलावंतांना प्रोत्साहित करताना कोणतीही कसूर ठेवली नाही..सामाजिक व्यंगावर नेमके बोट ठेवणाऱ्या नाटकाने अंधश्रद्धा, दिखावा, खोटा अहंकार आणि अफवांवर सहज विश्वास ठेवण्याची प्रवृत्ती यावर परखड भाष्य करण्यात आले. एका साध्या, क्षुल्लक घटनेचा गैरसमज कसा वाढत जातो आणि त्याचे ‘भोपळ्यासारखे’ फुगलेले रूप कसे धारण होते, यामुळे कौटुंबिक पातळीवर निर्माण होणारी घालमेल व टिंगल यांचे विनोदी पण मार्मिक चित्रण सादर करण्यात आले. .राज्य नाट्य स्पर्धा.प्रभावी संवाद आणि पूरक अभिनयामुळे प्रत्येक प्रसंग उत्कंठावर्धक ठरला. अफवा आणि गैरसमजातून कसे विनोद घडतात, याची प्रचिती रसिकांना आली. समाजातील दांभिकतेवर टीकात्मक भाष्य करत व्यक्तींचा स्वार्थ आणि प्रतिष्ठेचा खोटा दिखावा उघडकीस आणण्यात हे नाटक काहीअंशी यशस्वी ठरले..अत्रे यांच्या खास शैलीतील कोट्या, उपरोध आणि बोचरी टीका यांचा सुरेख संगम कलावंतांनी ताकदीने रंगमंचावर उभा केला. घरमालक, कुटुंबप्रमुख, त्यांची पत्नी, नातेवाईक, शेजारी, नोकर आणि परिचित अशा विविध व्यक्तिरेखा भाव खाऊन गेल्या..कल्पक जोशी प्रस्तुतकर्ता आहेत. संजय नार्वेकर यांनी प्रमुख भूमिका ताकदीने साकारली. शुभंकर तावडे, चेतना भट्ट, कांचन प्रकाश, पूजा वर्तक, अर्चना शर्मा, वरद चव्हाण, अजिंक्य भोसले आणि सुनील तावडे यांनी तगडी साथ दिली..गीतकार मंदार जोग, अजित परब यांनी सादर केलेल्या गीतांना रसिकांनी दाद दिली. ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक शेखर जोशी व व्यवस्थापक (जाहिरात) उदय देशपांडे यांच्या हस्ते संजय नार्वेकर, चेतना भट, सुनील तावडे, निर्माते कल्पक जोशी यांच्यासह कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. वैष्णवी जाधव यांनी सूत्रनिवेदन केले..नाटकाला सध्या चांगले दिवस असून रसिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. संजय नार्वेकर आणि त्यांच्या सहकलावंतांनी नाटकाद्वारे मनमुराद हसवले. या नाटकामुळे रसिकांना दर्जेदार कलाकृतीचा आनंद घेता आला, याचे समाधान आहे. ‘सकाळ’ समूहाने यामध्ये प्रायोजक म्हणून सहभागी होण्याची संधी दिली, याचा आनंद आहे.- सिद्धार्थ गाडगीळ, संचालक पीएनजी, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.