Sangli Crime:'नऊ दुचाकींसह चोरटा ताब्यात'; कवठेमहांकाळ पोलिसांची कामागिरी, दुचाकी चोरीचे नऊ गुन्हे उघडकीस

Kavthemahankal Police Arrest Accused: कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यातील तीन, मिरज ग्रामीण पोलिस ठाणे, कऱ्हाड तालुका पोलिस ठाणे, जत पोलिस ठाणे आणि अथणी पोलिस ठाणे असे प्रत्येकी एक असे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. पोलिसांत तिघांवर गुन्हा दाखल झाला.
Published on

कवठेमहांकाळ : येथील पोलिसांनी दुचाकी चोरीचा छडा लावला. पोलिसांनी दुचाकी चोरीचे नऊ गुन्हे उघडकीस आणले. पोलिस निरीक्षक जोतिराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने सहा लाख ४५ हजार रुपये किमतीच्या नऊ दुचाकींसह एका संशयितास ताब्यात घेतले. ज्ञानू अण्णाप्पा खोत (कोंगनोळी, ता. कवठेमहांकाळ) असे संशयितांचे नाव आहे. अन्य दोघेजण पसार आहेत. दुचाकी चोरीप्रकरणी तिघांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.

