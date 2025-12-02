Sangli News : ओल्या कचऱ्यापासून रोज ऊर्जा आणि सेंद्रिय खत सांगली मनपाच्या बायोमिथेनेशन प्रकल्पाची शाश्वत झेप

सांगली, ता. १ : महापालिकेच्या वतीने समडोळी येथील कचरा डेपोच्या आवारातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाजवळच आता रोज दहा टन निर्मितीचा अत्याधुनिक बायो-मिथेनेशन प्रकल्प सुरू झाला आहे..यापूर्वीच महापालिकेने समडोळी आणि बेडग रस्ता येथे कचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. या प्रकल्पासाठी स्वच्छ भारत मिशनकडून निधी प्राप्त झाला आहे. ओल्या कचऱ्याचे ‘वेस्ट टू एनर्जी’ तत्त्वावर मूल्यवर्धन करणारा हा प्रकल्प आहे.\r\n\r.PMC News : कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद ठेवल्यास खैर नाही! १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांवर महापालिकेची करडी नजर....अशी होते ऊर्जा निर्मिती ओल्या कचऱ्यावर आधारित ऊर्जा निर्मितीचा हा प्रकल्प आहे. हा ‘प्लांट अॅनएरोबिक डाइजेशन (Anaerobic Digestion)’ या पर्यावरणपूरक जैविक प्रक्रियेवर आधारित आहेत. याचे विविध टप्पे आहेत..कचरा संकलन (Feedstock): दररोज लागणारे १० टन फीडस्टॉक शहरातील विविध स्रोतांतून संकलित होते. त्यात हॉटेल व रेस्टॉरंटमधून होणारे खरकटे व कचरा आहे. दिवसाला चार ते पाच टन असा कचरा गोळा होतो. .Pune Waste Crisis : स्वच्छ संस्था-महापालिका आमनेसामने; कचरावेचक महिला त्रस्त; प्रशासनाकडून सर्व आरोपांचे खंडण.आठवडा बाजारातील भाजीपाला कचरा ४ ते पाच टन दिवसाकाठी गोळा होतो. फळबाजार, मंगल कार्यालय व इतर व्यावसायिक स्थळे येथूनही हा कचरा संकलित होतो. ऊर्जा निर्मिती प्रक्रियेचे टप्पे : संकलित विविध प्रकारचा ओला कचरा बारीक करून डायजेस्टरमध्ये पाठवला जातो. ॲनएरोबिक प्रक्रियेद्वारे मिथेनयुक्त बायोगॅस तयार होतो. .निर्मित गॅस, गॅस-होल्डरमध्ये सुरक्षितपणे साठवला जातो. गॅसमधील ५०–६० टक्के शुद्ध मिथेन वीज निर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे. प्रकल्पाचे दैनंदिन उत्पादन बायोगॅस निर्मिती ४५० ते ५०० m³ प्रति दिवस होणार आहे. .वीज निर्मितीचा वापर मनपा प्रकल्पस्थळी वापरण्यासाठी केला जाईल. यामुळे कचरा प्रक्रिया केंद्राचा वीज-भार लक्षणीय घटणार असून प्रकल्प ऊर्जा-आधारित आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करेल. सेंद्रिय खत निर्मिती बायोगॅस निर्मितीनंतर उरलेला गाळ (स्लरी) .१०० टक्के सेंद्रिय स्वरुपाचा असतो. कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया नसलेले हे खत आहे. जमिनीची सुपीकता वाढवणारा असा उच्च प्रतीचे खत म्हणून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. .प्रकल्पाचे फायदे या प्लांटमुळे शहराला ओल्या कचऱ्याचे वैज्ञानिक व शाश्वत व्यवस्थापन केले जाणार आहे. शहरातील कचऱ्याचा एकूण भार कमी होणार आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट होणार आहे. ऊर्जा निर्मितीद्वारे खर्चात बचत होणार आहे. शेतीसाठी उच्च प्रतीचे सेंद्रिय खत उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प ‘पर्यावरण-अर्थकारण-ऊर्जा’ या तिन्ही घटकांत सकारात्मक बदल घडवणारा आहे. .बायोमिथेनेशन प्रकल्प शहराचा शाश्वत विकास आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेचा मोठा टप्पा आहे. कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती या तिन्ही निकषांवर कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात आहे. नागरिकांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. कुटुंबाच्या पातळीवरच ही प्रक्रिया झाली पाहिजे. - सत्यम गांधी, आयुक्त, सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.