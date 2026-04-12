बिसूरला 'सुतकमुक्ती'ची दशकपूर्ती

सांगली : वाचक रुढी-परंपरांना नाकारण्यासाठी माहात्मा फुले यांनी 'सार्वजनिक सत्य धर्म' स्थापन केला. महात्मा फुले आणि त्यांना गुरुस्थानी ठेवत बहुजन, अस्पृश्यांमध्ये क्रांतीची ज्योत पेटवणारे डॉ. बाबासाहेब अविडकर यांनी केलेल्या 'मनुस्मृती दहन दिवस' २५ डिसेंबरचे निमित्त साधत विसूरमधील ग्रामस्थांनी दहा वर्षांपूर्वी अनेक जाचक प्रधांना फाटा द्यायचा निर्णय केला. त्यापैकीच एक म्हणजे 'सुतक मुक्ती दिवस.' गत्त दहा वर्षात दरवर्षी ३०-३५ कुटुंबे या पद्धतीने व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरचे सुतक तीन दिवसांत संपवून नंतरचे विधी सत्यशोधक पद्धतीने करतात. यानिमित्ताने ही कुटुंबे महात्मा फुले यांचे विचार जगण्यात आणतात..महात्मा फुले यांनी २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. या समाजाचा मूळ विचार आणि आचारसंहिता मांडण्यासाठी त्यांनी 'सार्वजनिक सत्य धर्म' हा संकल्प मांडला. त्यांच्या निधनानंतर १८९१ मध्ये 'सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक' हा ग्रंथ प्रकाशित झाला, या ग्रंथाला सत्यशोधक समाजाचा 'वायबल' असेही म्हटले जाते. ईश्वर एकच आहे आणि तो निर्गुण, निराकार आहे. त्याला महात्मा फुले 'निर्मिक' म्हणत असत. ईश्वराची भक्ती करण्यासाठी कोणत्याही भर-पुरोहिताची किंवा मध्यस्थाची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी ठामपणे मांडले. महात्मा फुले यांनी या धर्माच्या माध्यमातून प्रस्थापित कर्मकांडांना विरोध करून माणुसकी आणि समतेवर आधारित जीवनपद्धती समाजासमोर ठेवली. हाच विचार डॉ. बाबासाहेब अबिडकर यांनी 'मनस्मृती दहना'तून बहुजनांच्या मनावर कोरला. विसूरच्या ग्रामस्थांनी हा विचार पुढे नेला..१९९८ मध्ये प्रामस्थांनी मृत्यूनंतरच्या सुतक कालावधीबाबत एकत्र येत निर्णय केला. महात्मा फुले यांनी 'सार्वजनिक सत्यधर्म' पुस्तिकेत सांगितल्याप्रमाणे गावातील अनेक कुटुंबे याता सत्यशोषक पद्धतीने अंत्येष्टी विधी बहुधा पाचव्या दिवशीच पूर्ण करतात. ऐच्छिक पद्धतीने मुंडणादी विधी स्मशानात, तर प्रतिमापूजन, महात्मा फुले यांचा 'अखंडां'चे वाचन, प्रबोधन घरी केले जाते. यात महिलांचा सहभाग व प्रतिसाद अधिक आहे. कर्मकांड टाळून श्रद्धा जपण्याला त्या महत्त्व देत आहेत. १९९८ मध्ये घोरपडे कुटुंबीयांनी सर्वप्रथम असा बदल स्वीकारला..हानी, मनःस्तापापासून बचावशेकडो कुटुंबांनी बदलाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. वेळ, आहे. 'समाज प्रबोधन'कार ए. डी. पाटील यांनी सुरुवात करून दिली. आता सुभाष सदाशिव पाटील व किरण राजाराम पाटील हे पौरोहित्य करतात.