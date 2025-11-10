Sangli News: आटपाडीत भाजपकडून इच्छुकांच्या मुलाखती पार; देशमुख गैरहजर राहिल्याने स्थानिक वाद पुन्हा चव्हाट्यावर

आटपाडी: आटपाडी नगरपंचायतीसाठी भाजपने घेतलेल्या मुलाखतीत नगराध्यक्ष पदासाठी पाच आणि नगरसेवक पदासाठी ५५ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. मुलाखतीच्या बैठकीला भाजपचे अमरसिंह देशमुख स्थानिक वादावर वरिष्ठ नेतृत्वानी तोडगा काढला नसल्याने अनुपस्थित राहिले होते. निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपच्या पहिल्याच घासाला खडा लागला आहे. .आटपाडी नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक जाहीर झाली आहे. १० नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, समाजकल्याणचे माजी सभापती ब्रह्मानंद पडळकर, .Sangli News: रंगणार लोककलेचा जल्लोष! बालरंगभूमी परिषदेतर्फे बालकलाकार सादर करणार पारंपरिक नृत्य व गीतांचा उत्सव.भाजप ओबीसी विभागाचे जिल्हाप्रमुख विलासराव काळेबाग, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अक्षय माने, तालुका अध्यक्ष दादासाहेब हुबाले यांच्या उपस्थितीत इच्छुकांच्या मुलाखती पार पडल्या. जिल्हा अध्यक्ष सम्राट महाडिक यांनी इच्छुकांना मुलाखतीचे आव्हान केले, तर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी नगरपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकणार असल्याचा दावा केला.. यावेळी नगराध्यक्ष पदासाठी स्नेहजीत पोतदार, यशवंत मेटकरी, यु. टी. जाधव, विकास भुते आणि चंद्रकांत दौडे या पाच इच्छुकांनी मुलाखत दिली. तर १७ नगरसेवक पदासाठी ५५ इचुकांनी मुलाखती दिल्या. मुलाखतीत उमेदवारांचे शिक्षण शिक्षण आणि सामाजिक कार्य, सामाजिक आणि शहराच्या प्रश्नाची जाणीव यासंदर्भात प्रश्न विचारले गेले..Sangli News: पावसाने दिलेल्या उघडीनंतर मिरज पश्चिम भागात ऊसतोडणीला वेग; कृष्णा आणि वारणा नदीकाठी गडगडाटी ट्रॅक्टरफेऱ्या सुरू..मुलाखतीत फक्त आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याच गटाच्या कार्यकर्तेनी सहभाग घेतला होता, तर भाजपचे अमरसिंह देशमुख यांच्या गटातील इच्छुकांनी मुलाखतीकडे पाठ फिरवली होती. त्यांचा एकही कार्यकर्ता आणि इच्छुक आला नव्हता. .गेल्या महिन्यात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर आणि अमरसिंह देशमुख यांची एकत्रित मुंबईत बैठक घेतली होती. त्यावेळी देशमुख यांनी स्थानिक वादावर तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यावर आज अखेर वरिष्ठाकडून कोणतेच प्रयत्न झाले नसल्याचे स्पष्ट केले.अमरसिंह देशमुख गैरहजर.भाजपचे अमरसिंह देशमुख मुलाखतीला गैरहजर असलेल्या संदर्भात मी भाजपमध्ये आणि भाजपासोबतच असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले,‘मुंबईत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यानंतर वरिष्ठांनी स्थानिक वादावर आजअखेर तोडगा काढला नाही. मुलाखतीसंदर्भात निरोप आला होता. त्यांच्याकडे स्थानिक वादावर तोडगा काढला नसल्याची खंत व्यक्त केली असल्याचे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.