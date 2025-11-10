पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: आटपाडीत भाजपकडून इच्छुकांच्या मुलाखती पार; देशमुख गैरहजर राहिल्याने स्थानिक वाद पुन्हा चव्हाट्यावर

Atpadi Municipal Elections: भाजपकडून आटपाडी नगरपंचायतीसाठी झालेल्या मुलाखतींमध्ये केवळ आमदार गोपीचंद पडळकर गटातील इच्छुकांनी सहभाग नोंदवला, तर अमरसिंह देशमुख गटातील सर्व इच्छुक आणि कार्यकर्त्यांनी स्थानिक वाद न सुटल्याने मुलाखतीकडे पूर्णतः पाठ फिरवली
Atpadi Municipal Elections:

Atpadi Municipal Elections:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी: आटपाडी नगरपंचायतीसाठी भाजपने घेतलेल्या मुलाखतीत नगराध्यक्ष पदासाठी पाच आणि नगरसेवक पदासाठी ५५ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. मुलाखतीच्या बैठकीला भाजपचे अमरसिंह देशमुख स्थानिक वादावर वरिष्ठ नेतृत्वानी तोडगा काढला नसल्याने अनुपस्थित राहिले होते. निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपच्या पहिल्याच घासाला खडा लागला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
panchayat samiti
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com