Sangli Municipal : ‘माझा प्रभाग, माझा अधिकार’च्या घोषणांनी भाजपमध्ये खळबळ; सांगलीत उमेदवारीवरून संघर्ष टोकाला

सांगली : महापालिका निवडणुकीआधी भाजपमध्ये मेगा भरती करण्यात आली. विधानसभा लढलेले दोन प्रभावी नेते काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आले. प्रभागावर प्रभुत्व असलेल्या डझनभर नेत्यांनी प्रवेश केला..मूळ भाजप विरुद्ध नवा भाजप अशी दुफळी तयार झाली. त्यातच काहींनी 'माझा प्रभाग, माझा अधिकार', असा सूर आळवला आहे. अनेकांनी तो रेटायला सुरुवात केली आहे. काहींनी इशाऱ्याची भाषा सुरू केली आहे. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह प्रमुख नेत्यांची उमेदवार निवडीत कसोटी लागणार आहे..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.या इच्छुकांच्या भाऊगर्दीतून मार्ग काढण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. आता ताणलेल्या प्रभागांच्या उमेदवारांची निवड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहेत. भाजपमध्ये ७८ जागांसाठी साडेपाचशेहून अधिक इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले..महाआघाडीकडे हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतक्या लोकांनी अर्ज नेले. त्यामुळे भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास दुणावला होता. आता मात्र भाजपांतर्गत कुरघोड्यांमुळे नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. .Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच.इच्छुकांची भलीमोठी यादी पाहता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत युतीची गरज नाही, या मतावर प्रमुख नेते आले. त्याचा राष्ट्रवादीने फायदा उठवत काँग्रेसमधील प्रमुखांना प्रवेश दिले. आता दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकीची आणि त्यात काँग्रेससोबत आघाडीची चर्चा सुरू झाल्याने चर्चेचा सूर बदलला आहे..मिरजेत कोंडीया स्थितीत भाजपमधील अंतर्गत गोष्टी हळूहळू समोर यायल्या लागल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने 'माझा प्रभाग, माझा अधिकार', हा पक्षाला डोकेदुखीचा विषय बनला आहे. मिरजेतील मात्तबर नेते सुरेश आवटी यांनी दोन प्रभागांचे उमेदवार मीच ठरवणार, असा रेटा लावला आहे..तेथे ज्येष्ठ नेते मकरंद देशपांडे यांना उमेदवार निवडीत व्हाईस हवा आहे. त्यामुळे आवटींनी स्वाभिमानी आघाडीचे अस्त्र उगारले आहे. 'लढू, जिंकू नंतर तुमच्यासोबत येऊ', असा स्पष्ट नारा दिला आहे. दुसरीकडे शिवसेनेसोबत काही करून युती करा, असे आदेश आहेत. .तिथे सेनेचे नेते आहेत मोहन वनखंडे. त्यांच्याशी जुळवून घ्यायला आमदार सुरेश खाडे तयार नाहीत. वनखंडेंचा मुलगा सागर याच्यासमोर सुशांत खाडे यांना लढविण्याचाच विचार सुरू आहे. परिणामी, मिरजेत नवेच त्रांगडे तयार झाले आहे..सूर्यवंशी बंधूंचा आग्रह प्रभाग क्रमांक १२ मधून माजी सभापती धीरज सूर्यवंशी यांनी इथले चारही उमेदवार मी ठरवणार, असा पवित्रा घेतला आहे. ते स्वतः येथून लढणार आहेत. त्या ठिकाणी माजी आमदार संभाजी पवार यांचे पुत्र गौतम पवार इच्छुक आहेत. .सूर्यवंशी त्यांना सोबत घ्यायला तयार नाहीत. सूर्यवंशी कुटुंबातील ऋषिकेश हे प्रभाग एकमधून इच्छुक आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी समर्थक विश्वजित पाटील यांचे नाव रेटले आहे. या स्थितीत सूर्यवंशींना थोपवणे श्रेष्ठींसमोर आव्हान आहे..गावभागातील तिढागावभागात वर्चस्व कुणाचे, अधिकार जास्त कुणाचे, यावर उघड वाद कधीच होत नाहीत; परंतु छुपे डाव खूप खेळले जातात. यावेळी तेच घडले आहे. गावभागातून पृथ्वीराज पवार समर्थकांना अधिकाधिक उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले जात होते. .त्यात शिवप्रतिष्ठानचा आग्रह, ब्राह्मण उमेदवारीसह जातीय समीकरणे, असे तिढे पडले आहेत. परिणामी, पवार आणि गाडगीळ समर्थकांमध्ये समन्वय घडवताना तारांबळ उडालेली आहे. त्यात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे घनिष्ठ काही इच्छुक असल्याने इथला तिढाही वाढलेला आहे. .इनामदार प्रमुख, पण...माजी उपमहापौर शेखर इनामदार हे निवडणूक प्रमुख आहेत. आमदार सुधीर गाडगीळ आणि आमदार सुरेश खाडे यांच्या इच्छेविरोधात ही माळ त्यांच्या गळ्यात घातली गेली. त्यांच्या अधिकारांचा वाद सुरूच आहे. .प्रभाग क्र. १९ आणि प्रभाग क्र. १७ या ठिकाणी आपला प्रभाव राहावा, असे इनामदारांना वाटते. तेथे काही गाडगीळ समर्थकही ताकदीचे आहेत. परिणामी, तिथे प्रचंड स्पर्धा सुरू झाली आहे..पुरुष की महिला?अनेक प्रभागांत जुने भाजप नेते विरुद्ध नवे भाजप नेते, अशी स्पर्धा लागली आहे. तडजोडीसाठी कुणी खुल्या प्रभागातून लढावे, तर कुणी महिला आरक्षणातून 'गृहमंत्री' मैदानात उतरवावेत, असा प्रस्ताव देण्यात आला. प्रभाग क्र. ९ मध्ये अतुल माने की संतोष पाटील, प्रभाग क्र. १ मध्ये विश्वजित पाटील, ऋषिकेश पाटील, प्रशांत पाटील, प्रभाग क्र. १६ मध्ये उत्तम साखळकर की सुजित राऊत यांच्यात याच मुद्यावर वादंग सुरू आहेत..