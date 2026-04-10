Shene village: वाळवा तालुक्यात पुन्हा करणीचा प्रकार! शेणेतील स्मशानभूमीत सापडले जादुटोण्याचे साहित्य; दहशतीचे वातावरण

-धर्मवीर पाटीलईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) : वाळवा तालुक्यातील शेणे येथील स्मशानभूमीत करणी जादुटोण्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकारामुळे गावात दहशतीचे वातावरण तयार झाले होते. वाळवा तालुक्यात यापूर्वीही अशाच स्वरूपाचे अनेक प्रकार उघडकीस आले होते. या करणीच्या साहित्यात नारळ, लिंबू, काळी बाहुली, सुया, कोहळे, काळे कापड आदी साहित्य आढळले..स्मशानभूमीत झालेला हा प्रकार उघडकीस येताच शेणे गावातील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जगन्नाथ शेटके यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधला. करणीचे साहित्य बाजूला काढून प्रबोधन करण्यासाठी अंनिसची टीम जाण्याअगोदर ग्रामपंचायतीने हे साहित्य हटवले. याबाबत गावात लवकरच प्रबोधनपर कार्यक्रम घेणार असल्याची माहिती संजय बनसोडे यांनी दिली..\rयाबाबत बोलताना अंनिस राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे म्हणाले, "लोकांनी अशा करणी,जादूटोणा प्रकाराबाबत सजग रहावे. असे प्रकार करून कुणाचेही चांगले आणि वाईट करता येत नाही. असे प्रकार करणाऱ्या व्यक्तीवर तसेच बुवा, बाबा, मांत्रिकावर जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करता येऊ शकतात. असे प्रकार कोण करत असल्यास नागरिकांनी त्याबाबतची माहिती अंनिसला द्यावी. आम्ही त्या प्रकाराची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई होण्याबाबत पाठपुरावा करू. बुवाबाजीपासून आपले कुटुंब, समाज दूर ठेवूया.".