रेल्वे तिकिट आरक्षणाचा काळाबाजार उघड; एक ताब्यात, 30 हजारांची तिकिटे जप्त

मिरज (जि. सांगली) ः रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या एकास रेल्वेच्या सतर्कता विभागाने ताब्यात घेतले. महेश बाळकृष्ण लगाडे, असे संशयिताचे नाव आहे. त्याच्याकडून तीस हजार रुपयांची तिकिटे जप्त केली आहेत. मिरज रेल्वे सुरक्षा बल स्थानकात नोंद झाली आहे. ही कारवाई रेल्वेच्या मुंबईस्थित सतर्कता विभागासह मिरज येथील रेल्वे सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी केली. लॉकडाउननंतर झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे. रेल्वे सुरक्षा बलाच्या पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की अनेक दिवसांपासून रेल्वेच्या तिकिटांच्या काळ्या बाजाराबाबत रेल्वे प्रशासन कारवाई करीत आहे. मिरज, सांगली, इचलकरंजी, जयसिंगपूर, कोल्हापूरसह तिकिटांच्या काळ्या बाजाराचे लोण लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबणाऱ्या छोट्या रेल्वे स्थानकापर्यंतही पोहोचले आहे. मध्यंतरी ताकारी येथील एका कर्मचाऱ्यासही सतर्कता विभागाने अटक केली होती. त्यानंतर काही दिवस टोळ्यांच्या हालचाली मंदावल्या. लॉकडाउननंतरही बऱ्यापैकी बंदच झाला होता. गेल्या काही दिवसांत रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुरू केल्या, तसे टोळ्यांनी डोके वर काढले. या गाड्यांची तिकिटे खपविण्यासाठी टोळ्या सतर्क झाल्या. काही तिकिटे मुंबई रेल्वे स्थानकात मिळाली. त्यावरून सतर्कता विभागाने पुन्हा मिरज रेल्वे स्थानकाबाहेरील तिकीट विकणाऱ्यांची चौकशी केली. त्यांच्या दुकानांची तपासणीही केली. संशयित महेश लगाडे याच्या दुकानात एक हजार 960 रुपयांची तिकिटे आणि 29 हजार 846 रुपयांची जुनी तिकिटे मिळाली. कर्मचाऱ्यांनी लगाडेला ताब्यात घेतले आहे. रेल्वे कायद्यान्वये त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. पुणे येथील रेल्वेच्या विशेष न्यायालयात उद्या (ता. 26) हजर करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. संपादन : युवराज यादव

