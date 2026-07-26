Chandoli Dam News: चांदोली धरण ७८% भरले; वारणा नदी दुथडी भरून वाहू लागली, परिसरात मुसळधार पाऊस

मांगले : चांदोली धरण परिसरासह शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम भागात गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे वारणा नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली असून, नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे. चांदोली धरण अद्याप ७८ टक्क्यांहून अधिक भरले असून, धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला नाही. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने वारणा नदीच्या प्रवाहात वाढ झाली आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे मांगले-सावर्डेदरम्यानच्या बंधाऱ्याचे दरवाजे न काढल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर पाऊस कमी झाल्यावर बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली होती. .मात्र, पुन्हा पावसाचा जोर वाढल्याने वारणा नदीचे पाणी आता पात्राबाहेर पडू लागले आहे. तालुक्यात सर्वत्र सलग पाऊस नसला, तरी अधूनमधून मोठ्या सरी कोसळत असल्याने नदी-नाले प्रवाहित झाले आहेत. परिणामी, वारणा आणि मोरणा नदीच्या पाणीपातळीत सातत्याने वाढ होत असून, नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.वारणा धरणावरील केंद्रातूून वीजनिर्मिती, पाण्याची आवक कायम, जलविद्युत केंद्रातून ८०० क्युसेक विसर्गवारणावती : चांदोली धरण परिसर आणि पाणलोट क्षेत्रात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा जोर शनिवारी काहीसा कमी झाला. दिवसभरात काही काळ उघडीपही मिळाल्याने सूर्यदर्शन झाले. मात्र धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अद्यापही पाऊस सुरू असल्याने वारणा धरणात पाण्याची आवक कायम आहे. धरणातील पाणीपातळी समाधानकारक झाल्याने धरण प्रशासनाने जलविद्युत निर्मिती केंद्र सुरू केले आहे. गेल्या २४ तासांत पाथरपुंज येथे २९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, यंदाच्या हंगामातील एकूण पर्जन्यमान ३, १४३ मिलिमीटरवर पोहोचले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.