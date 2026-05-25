Chandoli Dam Tourists : चांदोली धरणावर दारू पिऊन धिंगाणा घालताय? सावधान! पोलिस, धरण प्रशासन ॲक्शन मोडवर; मद्यधुंद पर्यटकांवर अंकुश

वारणावती (सांगली) : चांदोली धरण परिसरातील मद्यधुंद पर्यटकांच्या वाढत्या हुल्लडबाजीची गंभीर दखल घेत पोलिस तसेच धरण प्रशासनाने अखेर कठोर पावले उचलली (Chandoli Dam tourist nuisance news) आहेत. पोलिस आणि धरण प्रशासन सतर्क झाले असून, चांदोली परिसरात ‘रंगणाऱ्या’ पार्ट्यां बंद केल्या आहेत..काही पर्यटकांकडून मद्यप्राशन करून धिंगाणा घालणे, मोठ्या आवाजात गाणी वाजवणे, तसेच महिलांना त्रासदायक ठरणारे प्रकार वाढले होते. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ, महिला आणि शेतकरी संतप्त झाले होते. मणदूर ग्रामपंचायतीने याबाबत कोकरूड तसेच जिल्हा पोलिसप्रमुखांना निवेदन देऊन या हुल्लडबाजांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती..Shaktipeeth Expressway : कोल्हापुरातील 73 गावांची धाकधूक वाढली! 856 KM शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित नकाशाने दूधगंगा, वेदगंगा काठच्या शेतकऱ्यांत अस्वस्थता.दरम्यान, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत संबंधित परिसरात पोलिस बंदोबस्त वाढवला असून, मद्यधुंद अवस्थेत पार्ट्या व गैरवर्तन करणाऱ्या पर्यटकांना पोलिसांनी समज देऊन सोडून दिले. यापुढे असे प्रकार केल्यास थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. पर्यटकांवर लक्ष ठेवण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. मणदूर व परिसरातील युवकांनी तसेच पोलिस प्रशासनाने चांदोली धरण परिसरात स्वच्छता मोहीम राबिवली..Sangli Weather Alert : सांगलीकरांनो, पुढील 5 दिवस घराबाहेर पडताना काळजी घ्या! 50 किमी वेगाने वादळी वारे अन् 'या' वेळेत कोसळणार मुसळधार पाऊस.चांदोली धरण तसेच अभयारण्य पर्यटकांसाठी खुले आहे. धरण परिसरात यापुढे पार्टी करण्यास प्रशासनाने बंदी घातली आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रात पार्ट्या करण्यास, उघड्यावर मद्यपान करण्यासह वारणा नदी पात्रात उतरण्यास सक्त मनाई केली आहे. अनधिकृत प्रवेश केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.-बी. आर. पाटील, उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे, कोडोलीचांदोली धरण परिसरात पार्ट्या करण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांना समज देऊन सोडून दिले. या पुढे पर्यटकांनी नियमाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करू.-राहुल अतिग्रे, पोलिस उपनिरीक्षक, कोकरूड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.