Audumbar Datta Temple Flood : कृष्णा नदीला पूर, औदुंबरचे प्रसिद्ध दत्त मंदिर पाण्याखाली! श्रींच्या पादुका वरच्या देवघरात हलवल्या; चांदोली धरणाची काय आहे स्थिती?

सांगली, वारणावती : चांदोली धरण परिसरात गुरुवारी दिवसभर पावसाने उघडीत दिली आहे. काल सकाळी आठ ते दुपारी चार वाजेपर्यंत केवळ एक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली (Chandoli Dam water storage update) आहे. मात्र, बुधवार सकाळी आठ ते आज गुरुवार सकाळी ८ पर्यंत २४ तासांत ८१ मिलिमीटर पाऊस पडून सलग सातव्या दिवशी अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रातील निवळी, पाथरपुंज धनगरवाडा या अति पर्जन्य क्षेत्रातही पावसाने दिवसभर उघडीप दिली आहे..गेल्या २४ तासांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मात्र चांदोली (वारणा) धरणाच्या पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ झाली असून गुरुवारी (९ जुलै) दुपारी ४ वाजेपर्यंत धरणात १९.८६ टीएमसी (५७.७५ टक्के) इतका एकूण पाणीसाठा झाला आहे. धरणाची पातळी ६१०.१५ मीटर इतकी नोंदविण्यात आली आहे..धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा १२.९८ टीएमसी (४७.१८ टक्के) असून, गेल्या वर्षी याच दिवशी तो २१.४६ टीएमसी (७८ टक्के) होता. त्यामुळे यंदाचा उपयुक्त साठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. धरण परिसरात गेल्या २४ तासांत केवळ १ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हंगामातील एकूण पर्जन्यमान ८९६ मिमी झाले आहे. पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असला तरी धरणातील पाणीसाठा समाधानकारक पातळीवर पोहोचत आहे..Koyna Dam Update : महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरला पावसाचा जोर ओसरला; कोयना धरणात तब्बल 51.71 टीएमसी साठा, किती क्युसेक पाण्याची आवक सुरू?.सध्या धरणातून सांडवा, वीजगृह, सिंचन कालवा किंवा नदीपात्रात कोणताही पाण्याचा विसर्ग सुरू नसल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पूर्णपणे साठवून ठेवण्यात येत असून, आगामी पावसाच्या स्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रात पुन्हा मुसळधार पाऊस झाल्यास धरणातील पाणीसाठ्यात आणखी वेगाने वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..औदुंबर दत्त मंदिर पाण्याखालीअंकलखोप : सतत पाऊस सुरू असल्याने कृष्णा नदीला आलेल्या पूरामुळे पलूस-औदुंबर येथील श्री दत्त मंदिर पाण्याखाली गेले आहे. काल (ता. ८) सकाळी पुराचे पाणी मंदिरासमोर आले. आणि काही काळानंतर कमी झाले होते मात्र सायंकाळी सर्वत्र झालेल्या जोरदार पावसामुळे पाणी पातळी झपाट्याने वाढली रात्री उशिरा मंदिरातून श्रींचे वरच्या देवघरात आगमन झाले आहे. श्री दत्त महाराजांच्या पादुका आणि कृष्णामाईची भेट झाल्यानंतर पुजारी मंडळींनी मंदिरातील सर्व पूजेचे साहित्यसह मंदिराला प्रदक्षिणा घालून वरच्या देवघरात आणले. नित्य धार्मिक कार्यक्रम, पूजा, आरती, दर्शन सुरू आहे.FDA Raid on Dairy : FDA चा मोठा दणका! 1 लाख 32 हजारांचे दूध जागेवरच नष्ट; दुधात मिसळली जात होती हानिकारक पावडर, मराठवाड्यासह गुजरातला केला जात होता पुरवठा.पावसाचे प्रमाण मिलिमीटरईश्वरपूर - ४६.२, पलूस - ३१, तासगाव १५.४०, शिराळा - ३३.४, मिरज - २३.१, विटा - १०.१०, आटपाडी - १.६, कवठेमहांकाळ - १२,जत - ६.९, कडेगाव - २५.६.वाहतूक बंद१) सावळवाडी, समडोळी, सांगलीवाडी२) खोची, दुधगाव, कसबे डिग्रज, मौजे डिग्रज३) माधवनगर, पद्माळे, मौजे डिग्रज, ब्रम्हनाळ रस्ता४) मांगले-सावर्डे रस्ता५) समडोळी- कोथळी रस्ता६) नांद्रे ब्रह्मनाळ रस्ता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.