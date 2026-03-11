Chandoli Forest Leopard Sighting : सांगलीच्या चांदोलीत वाघांनंतर आता 'या' दुर्मिळ पाहुण्याची एन्ट्री; सफारीदरम्यान पर्यटकांना मिळालं खास सरप्राईज!

सांगली : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या चांदोलीच्या जंगलात काळपट रंगाच्या बिबट्याचे दर्शन (sahyadri tiger reserve leopard spotted) झाले. पर्यटनासाठी आलेल्या लोकांच्या कॅमेऱ्यात बिबट्या कैद झाला आहे. पर्यटकांनी सुखद क्षणाचे स्वागत केले. त्याचा व्हिडिओ आज समोर आला. .या पर्यटकांना जंगल सफारीसाठी नेलेले प्रणव महाजन यांनी याबाबत ‘सकाळ’ला माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘चांदोलीत सध्या जंगल सफारी उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे. वाघांची संख्या वाढल्याने लोकांत उत्साह आहे. आम्ही जवळपास ७० किलोमीटरची जंगल सफारी घडवत आहोत. लोक आनंद घेत आहेत..Bhadra Tiger Reserve Video : दुर्मिळ योगायोग! भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात ब्लॅक पँथर आणि बिबट्या एकत्र पाणी पितानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद; VIDEO तुफान व्हायरल.चांदोलीचे पर्यटन बहरत असताना काही सुखद क्षण समोर येत आहेत. त्यातीलच एक क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. लोकांनी तो सुखद क्षण डोळ्यांत साठवला. जिप्सीतून जात असताना काळपट रंगाचा बिबट्या आडवा आला. तो सावधपणे जंगलात गेला. थोडा थांबला, त्याने पर्यटकांकडे पाहिले आणि पुन्हा तो निघून गेले. तो पूर्ण काळा बिबट्या नाही, मात्र त्याचा रंग सामान्य बिबट्यापेक्षा काळपट होता.’’.Pigeon Eggs at Home : तुमच्याही बाल्कनीत कबुतराने अंडी दिलीत? मग हे गुपित तुम्हाला माहित असायलाच हवे, अन्यथा होईल मोठे नुकसान!.काळपट का?बिबट्याचा रंग सामान्यतः फिकट पिवळसर, सोनेरी किंवा तांबूस-तपकिरी असतो. ज्यावर काळ्या रंगाचे गुलाबाच्या आकाराचे ठिपके असतात. पोट आणि शरीराचा खालचा भाग पांढरट किंवा हलक्या रंगाचा असतो. ज्या बिबट्याच्या शरीरात मेलॅनिनचे प्रमाण कमी असते त्याचा रंग काळसर होतो. मादी बिबट जेव्हा पिलांना जन्म देते, त्यापैकी एखादे पिलू अशा रंगाचे असू शकते. चांदोलीत काळा बिबट्या दिसेल, अशी अपेक्षा आहे, असे महाजन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.