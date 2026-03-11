पश्चिम महाराष्ट्र

Chandoli Forest Leopard Sighting : सांगलीच्या चांदोलीत वाघांनंतर आता 'या' दुर्मिळ पाहुण्याची एन्ट्री; सफारीदरम्यान पर्यटकांना मिळालं खास सरप्राईज!

Rare Leopard Sighting During Chandoli Jungle Safari : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली जंगल सफारीदरम्यान पर्यटकांना काळपट रंगाच्या बिबट्याचे दर्शन झाले. हा दुर्मीळ क्षण पर्यटकांच्या कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
Chandoli forest leopard video

Chandoli forest leopard video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या चांदोलीच्या जंगलात काळपट रंगाच्या बिबट्याचे दर्शन (sahyadri tiger reserve leopard spotted) झाले. पर्यटनासाठी आलेल्या लोकांच्या कॅमेऱ्यात बिबट्या कैद झाला आहे. पर्यटकांनी सुखद क्षणाचे स्वागत केले. त्याचा व्हिडिओ आज समोर आला.

Loading content, please wait...
Sangli
Leopard
Wildlife
Forest department
Sahyadri Tiger Project
Wild Animals
Chandoli Dam
Chandoli National Park
forest animals

Related Stories

No stories found.